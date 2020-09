Τα απογεύματα του φθινοπώρου, έχουν τον δικό τους My Aperitivo χαρακτήρα

Δροσερά και ανάλαφρα, τα απεριτίφ είναι σίγουρα η ιδανική πρόταση σερβιρίσματος για ένα early drink, παρέα με φίλους ή συναδέλφους νωρίς το απόγευμα, με τις προτάσεις για να βρει κανείς αυτό που του ταιριάζει να συναρπάζουν!

Με καταγωγή την γειτονική Ιταλία, το aperitivo έχει πλέον αναδειχθεί και εδραιωθεί ως τάση σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, ως μια αγαπημένη απογευματινή συνήθεια κατά την οποία είθισται να επιλέγονται ελαφριά, ξηρά ή γλυκόπικρα ποτά, συνοδευόμενα συχνά από ανθρακούχα αναψυκτικά, με στόχο να ανοίξουν την όρεξη πριν από ένα κυρίως γεύμα. Ανάμεσα στις χώρες που έχουν αγκαλιάσει την κουλτούρα του απεριτίφ, βρίσκεται και η Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότερος κόσμος επιλέγει να απολαύσει ένα δροσερό ποτό, μεταξύ 6μμ-9μμ.

Αν όμως αναζητάς να απολαύσεις κάτι ξεχωριστό, το ειδικά σχεδιασμένο μενού My Aperitivo, ως την 1η Οκτωβρίου, έρχεται για σου δώσει απάντηση στην απορία «Θέλω να απολαύσω ένα δροσερό ποτό, αλλά δεν ξέρω τι» ή στο «πέρασε η ώρα για καφέ, τι να πιώ τώρα;».

Οκτώ δροσερά απεριτίφ, με εκλεκτά αποστάγματα, φιλοξενούνται στα ειδικά σχεδιασμένα μενού My Aperitivo, από το οποίο δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν διαχρονικές προτάσεις, όπως το Tanqueray Gin Negroni, που ισορροπεί γευστικά μεταξύ γλυκού και πικρού, καθώς και του Tanqueray Gin & Tonic, με πλούσια βοτανικά αρώματα. Και για τους λάτρεις των spritz, το μενού My Aperitivo περιλαμβάνει και τη νέα καινοτόμα πρόταση, Ketel One Botanical Spritz, με χαμηλό αλκοολικό προφίλ (30% ABV και 82 θερμίδες, ανά μια πρόταση σερβιρίσματος με σόδα).

Στις δροσερές προτάσεις του μενού My Aperitivo, περιλαμβάνονται και τα

Don Julio Blanco Tequila Paloma, Tanqueray No. TEN Gin & Tonic, Tanqueray No. TEN Gin Negroni, Belsazar Rose Vermouth & Tonic και Gordons Pink Gin & Lemonade

Μέχρι και την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου, 203 αγαπημένα μπαρ σε όλη την Ελλάδα, από τις 18:00 έως τις 21:00, σας προσκαλούν να απολαύσετε δροσερά απεριτίφ σε προνομιακές τιμές.

Η λίστα με τα μαγαζιά που συμμετέχουν είναι μεγάλη και σίγουρα κάποιο από τα αγαπημένα «στέκια» της παρέας θα βρίσκεται σε αυτή. Αναζήτησε τα ειδικά “My Aperitivo” μενού για να συνοδεύσεις αριστοτεχνικά την απογευματινή σου πλέον έξοδο με φίλους ή ένα ποτό με συναδέλφους μετά τη δουλειά.

Ζήτα το ειδικό μενού My Aperitivo και διάλεξε το δικό σου!

Μy Aperitivo- 17/09 έως και 01/10

Η λίστα με τα 203 μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια “My Aperitivo”

Αττική: 42 Βarstronomy, Amantes Amentes, Amelie, Amsterdam, Bairro, Balthazar, Balzac, Baratin, Belle Amie, Bistro, Bonco, Boo, Buena Vista Social Bar ,Butler's Cup ,Cibo, Ciel, Dama Koupa, Dante's, Darling (Χαλάνδρι), Darling (Πειραιάς), Dazed, Drunk Sinatra, Elephadas, Ergon Retire, Frau, Garage, Garazaki, Geppetto The Bar, Hick's, Hide N Seek, Homy, Hyde, Igodo, Istioploikos, Jack's Father, Jardin, Jasmine, Juan Rodriguez, K 55, La Maison, L'Αmiral, Las Palmas, Low Bar, Lucca, Manor House, Monkey Bar, Mr Fox, Museum, Najbarajo, Nalu, Nazare' Surf Bar, Nobell (Γαλάτσι), Nobell (Μαρούσι), Okio, Oldies, Opus, Page, Peace οf Mind , Rockfellas Excelsior, Rudu, Rusty Grail, Sempre, Sixteen, Sorbal, Streetwise, Sweeney Todd, Tailor's House, Tall's Toy, Terra Petra, The Claxons, The Dude Bar, The Ritzy, Wall Street, Warehouse 35, Zambri, Άρωμα Πλατείας, Εκκεντρικόν, Επί Της Δεξαμενής, Η Αυλή, Κάιν, Κίτρινη Γκαζόζα, Μαύρος Γάτος, Μικρό, Μπάμπουρας, Μπελ Ρεϋ, Παλιάτσος, Πραξιτέλους, Σκίτσο, Σχοινοβάτης, Φουάρ, Χοροστάσιο, Χρώμα

Θεσσαλονίκη: 21, Accanto, Backξες, Bad Habit, Baraki, Blanc, Blue Cup, Cactus, Canteen, Carre, Chilai, Cin Cin, Cottage, Dio con Dio , Ensayar, Fraoula, Garden of sin, Kingston, Les Zazous , Mercado, Mistral, Moi, Nefeli, Noon, Papillon, Paraty & Loft, Pepper & The Backroom, Rockfellas, Salto, Serata, The Monk, Times, To Thelo, Veranda, West room, Whope, Zak, Zebra, Κόκονατ Bay, Το Δέντρο στο Μπαρ

Αλεξανδρούπολη: Pennan, Soho, Thema, Fleur de Lis

Αγρίνιο: Chez Melie, Prive

Βόλος: 40, Novel, Joy, Άρκτος, Αιόλια, Pleasures

Ιωάννινα: Frontzu Politia, Gallery, Lt Summer, Spitaki cocktail bar, Trois, Σπιτάκι με Θέα,

Το Δώδεκα 12

Καλαμάτα: Casa Marina, Platea

Κατερίνη: Caldera, Celso, Freud, Garcon, Red

Κιλκίς: Jullienne, Αμπαζούρ

Κομοτηνή: Scenario, Νησί

Λάρισα: Bollocks, Coyote, Lobster, Sherlock, Ερμής

Ναύπλιο: Yacht, Αλλοτινό, Σοκάκι

Χανιά: Bristol, Nama, Παλλάς, Το Μπρικάκι

Ηράκλειο: Star Cafe, Παλιό Φιξ, Πολυτεχνείο

Αγ.Νικόλαος: Palazzo Cafe

Πάτρα: Abbey, Bara, Big Ben, Bodegas, Bodegas Τapas, Distinto Mall, Distinto Rio, Libido

Ρόδος: Caffe Centrale, GranCaffe, Myga, People & People, Ronda

Σπάρτη: Ministry, Σύμετρον

Τρίκαλα: Barrio, Barrouge, Frame, Vesper, Μικρό, Ρετούς