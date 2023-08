Ο Αμερικανός συγγραφέας Φράνκλιν Φόερ έγραψε βιβλίο για τον Τζο Μπάιντεν και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκμηστηρεύτηκε σε οικείους του, ότι έχει κουραστεί λόγω της ηλικίας του.

«Αισθάνομαι πολλές φορές κουρασμένος. Μπορεί να είμαι αρκετά έμπειρος στην πολιτική, ωστόσο οι αντοχές μου δεν είναι πλέον οι ίδιες», φέρεται να είπε ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Το βιβλίο με τίτλο «The Last Politician:Inside the Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future» θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και δίνει έμφαση στην ηλικία του Μπάιντεν. Μάλιστα, θα βγει στη δημοσιότητα λίγο καιρό πριν τις αμερικανικές εκλογές και ενόψει έντονης αμφισβήτησης για την ηλικία του Μπάιντεν, τόσο από Ρεπουμπλικάνους, όσο και από Δημοκρατικούς.

Εντούτοις, ο συγγραφέας τονίζει ότι η εμπειρία του Μπάιντεν είναι το βασικό πλεονέκτημα του και ότι σε αυτό έχει βασιστεί ο Λευκός Οίκος για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Φράνκλιν Φόερ

«Η προχωρημένη ηλικία του λειτουργεί ως εμπόδιο, στερώντας του την ενέργεια για να έχει μια ισχυρή δημόσια παρουσία ή την ικανότητα να θυμάται ένα όνομα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας του δέχεται λίγες πρωινές συναντήσεις ή ότι προεδρεύει σε λίγες δημόσιες εκδηλώσεις πριν τις 10 το πρωί», τονίζει ο Φόερ και προσθέτει: «Η δημόσια προσωπικότητά του αντικατοπτρίζει τη σωματική του κόπωση και την κούραση εξαιτίας της ηλικίας του, στην οποία κανένα χάπι ή πρόγραμμα άσκησης δεν μπορεί να αντισταθεί», γράφει ο Φράνκλιν Φόερ.

Επίσης, τονίζει πως «τα πλεονεκτήματα του να έχεις έναν μεγαλύτερο ηλικιακά πρόεδρο ήταν εμφανή. Δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης του διεθνούς συνασπισμού υπέρ του Κιέβου, ήταν η πατρική φιγούρα της Δύσης, τον οποίο οι ξένοι ηγέτες μπορούσαν να καλέσουν στο τηλέφωνο για συμβουλές….Ήταν η ήρεμη παρουσία του και η στρατηγική του διαύγεια που βοήθησαν να οδηγήσει τη συμμαχία σε μια τόσο επιθετική στάση, η οποία εμπόδισε τον αυταρχισμό του Πούτιν στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Είναι ένας άντρας της ηλικίας του».