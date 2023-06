Οι ιδιοφυίες καταλαμβάνουν άφθονο χώρο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται πολλές από αυτές ήταν κάτι παραπάνω από εκκεντρικές. Παράξενες πτυχές των προσωπικοτήτων τους καταγράφονται στο «Edison’s Ghosts: The Untold Weirdness of History’s Greatest Geniuses», ένα απολαυστικό βιβλίο της Katie Spalding που αποδεικνύει πως πολλοί εξ αυτών θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τουλάχιστον «ιδιότροποι» και εάν ένας άνθρωπος τους συναντούσε στην καθημερινότητα δεν θα πίστευε πως πρόκειται για… τόσο σπουδαία μυαλά.

► Τόμας Έντισον

Ο Τόμας Έντισον για παράδειγμα, σύμφωνα με την Katie Spalding, πίστευε ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με νεκρούς και για αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει το «Spirit Phone», μια πρώτη γραμμή επικοινωνίας προς τον ουρανό. Ο Λόρδος Μπάιρον εμφανίστηκε στο πανεπιστήμιο με μια αρκούδα, ενώ ο Νίκολα Τέσλα φέρεται να ήταν ερωτευμένος με ένα περιστέρι.

► Τύχο Μπράχε

Ο Τύχο Μπράχε, Δανός αστρονόμος και αλχημιστής του 16ου αιώνα, ανακάλυψε το σουπερνόβα και δημιούργησε ακριβείς χάρτες αστεριών στον κόσμο. Κατέληξε επίσης με μια τεράστια ουλή και ορειχάλκινη μύτη, ύστερα από μια μεθυσμένη μονομαχία για τα μαθηματικά. Φέρεται επίσης να κατανάλωνε χρυσό, καθώς η έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το θάνατό του αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα χρυσού στον οργανισμό του.

ΜΟΤΣΑΡΤ

► Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ

Ο άνθρωπος θαύμα της μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, επέμενε να δίνει μόνο νερό στο μωρό του ως διατροφή. Το παιδί επέζησε απλώς και μόνο επειδή η πεθερά του το τάιζε κρυφά. Ο Μότσαρτ είχε επίσης μεγάλη αδυναμία και στα ανόητα αστεία με χυδαίο περιεχόμενο. Μια συνήθεια που καταγράφεται ακόμη και σε στοίχους που έχει γράψει, καθώς σύμφωνα με την Katie Spalding, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. «It’s hard to lick my ass and my balls» ανέφερε σε ένα τραγούδι του.

► Ναπολέων Βοναπάρτης

Αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες της ιστορίας, όμως φαίνεται πως πριν από το «Βατερλό», ο Ναπολέων Βοναπάρτης τράπηκε σε φυγή από μια «στρατιά» κουνελιών. Μετά το τέλος του πολέμου του τέταρτου συνασπισμού, το 1807, ο Ναπολέων θέλησε να γιορτάσει με τους στρατηγούς του με ένα κυνήγι λαγού. Ένας εκ των βοηθών του συγκέντρωσε χιλιάδες κουνέλια και τα απελευθέρωσε εκεί όπου βρίσκονταν ο στρατηλάτης και η κουστωδία του. Όπως οι λαγοί αποδείχθηκαν ατρόμητοι και ξεκίνησαν μια τρελή επίθεση κατά των παρευρισκόμενων και του ίδιου του Ναπολέοντα. Αρχικά εκδιώχθηκαν ωστόσο οι λαγοί ανασυντάχθηκαν και εξαπέλυσαν μια νέα επίθεση στον «Αυτοκράτορα» από τα πλάγια αλλά και από πίσω. Ο «κατακτητής των κατακτητών» αναγκάστηκε να υποχωρήσει ατάκτως και αφήνοντας τον έλεγχο του χωραφιού στους… πανίσχυρους λαγούς.

► Λόρδος Βύρων

Ο Τζορτζ Γκόρντον «Λόρδος» Μπάιρον, Βρετανός ποιητής του 19ου αιώνα, μια από τις σημαντικότερες μορφές του ρομαντισμού και θερμός φιλέλληνας, είχε μια πολυτάραχη ερωτική ζωή, γεμάτη ασωτίες, που συχνά ξεπερνούσε τα όρια, με γυναίκες αλλά και άνδρες. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο ίδιος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από την γκουβερνάντα του, ερωτεύτηκε πολλά ξαδέλφια του, άφησε έγκυο την ετεροθαλή αδελφή του και καυχιόταν για τις πράξεις του και το πως παρέσυρε διάφορες γυναίκες και άνδρες στο κρεβάτι του. Η συμπεριφορά του συχνά συγχωρούνταν κυρίως λόγω της λογοτεχνικής ιδιοφυίας του και αναγνωρίστηκε ως το «κακό παιδί» της ποίησης.

► Σίγκμουντ Φρόυντ

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ, εκτός από πατέρας της ψυχανάλυσης, ήταν επίσης και ένας λάτρης της κοκαΐνης, όταν μάλιστα ελάχιστοι γνώριζαν τις ιδιότητές της. Ο ίδιος πειραματιζόταν σε μεγάλο βαθμό με την εν λόγω ουσία και είχε παραδεχτεί σε προσωπικές συζητήσεις πως πλέον ήταν σαν το σώμα του να έχει γεμίσει κοκαΐνη. Ο Φρόιντ προσπαθούσε μάλιστα να χρησιμοποιήσει την κοκαΐνη ως θεραπεία για τον εθισμό στη μορφίνη, χορηγώντας την σε φίλο του 3 φορές την ημέρα.

Έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με το βιβλίο, ο φίλος του απλώς εθίστηκε και στην κοκαΐνη, ένας συνδυασμός που αναπόφευκτα τον οδήγησε στο θάνατο. Αργότερα παρότρυνε άλλη ασθενή να προχωρήσει σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις του επίσης την οδήγησαν στο θάνατο. Ο ίδιος ο Φρόιντ είχε εθιστεί σε μεγάλο βαθμό στην κοκαΐνη σε βαθμό που άρχισε να έχει εμμονές και παραισθήσεις πιστεύοντας πως ο αριθμός 62 τον κυνηγούσε. Όταν σε ένα ξενοδοχείο του δόθηκε το δωμάτιο 31, ο Φρόιντ φρίκαρε, καθώς ήταν το μισό του 62, και ξέσπασε σε κλάματα. Ωστόσο επέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του πως η σταθερή χρήση της κοκαΐνης ήταν μια πανάκεια για τη σωτηρία της ανθρωπότητας.

► Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόϊλ

Ο Σέρλοκ Χολμς μπορεί να είναι ο πιο έξυπνος χαρακτήρας στη λογοτεχνική ιστορία, ένας ανίκητος ευφυής ντετέκτιβ. Ωστόσο, ο δημιουργός του, Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόϊλ, μπορεί να ήταν ο πιο εύπιστος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ. «Συνεδρίες με μέντιουμ, επικοινωνίες με τους νεκρούς, πνευματική κατάληψη – ο Κόναν Ντόϊλ πίστευε σε όλα αυτά», γράφει η Katie Spalding. Ισχυριζόταν ακόμη πως υπάρχουν νεράιδες και επικαλούταν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόϊλ είχε πεθάνει όταν τα κορίτσια, που είχαν παρουσιάσει τις εν λόγω φωτογραφίες, παραδέχτηκαν τελικά πως ήταν ψεύτικές, όμως πολλοί αμφιβάλλουν εάν ο ίδιος θα παραδεχόταν ποτέ αυτή την παραδοχή. Σίγουρα αυτός δεν ήταν «Σέρλοκ Χολμς».

► Νίκολα Τέσλα

Γνωστός για τις σπουδαίες εφευρέσεις και ανακαλύψεις, ιδιαίτερα σχετικά με το εναλλασσόμενο ρεύμα, ο Νίκολα Τέσλα προέβλεψε επίσης το 1926 ότι κάποια μέρα οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους, χωρίς η απόσταση να αποτελεί πρόβλημα. Έλεγε μάλιστα πως αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να έχουν τέτοιο μέγεθος ώστε να χωρούν στη τσέπη ενός γιλέκου. Ωστόσο ο «προφήτης του 20ου αιώνα» έζησε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής τους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, αποφεύγοντας να πληρώσει έστω ένα δολάριο, ενώ είχε εκφράσει τον έρωτά του για ένα περιστέρι. «Αγάπησα εκείνο το περιστέρι όπως ένας άνδρας αγαπάει μια γυναίκα», είχε πει.

► Άλμπερτ Αϊνστάιν

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν τόσο ιδιοφυής που το όνομά του έγινε συνώνυμα της εξυπνάδας. Ωστόσο πολλές πτυχές της καθημερινότητας του δεν σε έπειθαν για αυτό. Αγαπούσε τόσο την ιστιοπλοΐα που αγόρασε ένας σκάφος, αλλά δεν ήξερε να το χειριστεί, ούτε ήξερε να κολυμπάει. Ήταν τόσο κακός στη ναυσιπλοΐα που μια φορά κατέληξε να εγκλωβιστεί στο Κονέκτικατ και μια άλλη φορά στο Ρόουντ Άιλαντ, ενώ συχνά συγκρούονταν με άλλα σκάφη και καθώς δεν γνώριζε κολύμπι έπρεπε μονίμως κάποιος να τον διασώσει. Ο ίδιος πάντως δεν προβληματιζόταν ιδιαίτερα με τα ναυτικά ατυχήματά του, αντίθετα τα έβρισκε ιδιαίτερα διασκεδαστικά. Το να πέφτει για παράδειγμα στο νερό ενώ δεν μπορούσε να επιπλεύσει φαίνεται πως δεν προκαλούσε φόβο στον Αϊνστάιν. Μάλλον το έβρισκε αστείο. «Όλα είναι σχετικά», όπως θα έλεγε.

► NASA

Κατά τη διάρκεια των αποστολών του προγράμματος «Apollo» τη δεκαετία του 1960, για το ταξίδι στη Σελήνη, ο αστροναύτης Άλαν Σέπαρντ παρέμεινε σε έναν πύραυλο για οκτώ ώρες όταν ξαφνικά του ήρθε η ανάγκη να ουρήσει. Εκείνη τη στιγμή, οι ειδικοί της NASA διαπίστωσαν πως δεν είχαν προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο και ο πύργος ελέγχους κάλεσε τον αστροναύτη να ουρήσει μέσα στη στολή του. Η NASA πήρε το μάθημά της και ανέθεσε σε μια επιστημονική ομάδα να λύσει το πρόβλημα της τουαλέτας για τους αστροναύτες.

Η απάντηση ήταν εξίσου ανόητη με τη μη πρόβλεψη από τη NASA. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της διαστημικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι άνδρες αστροναύτες θα έπρεπε να φορούν προφυλακτικά στα μόρια τους, τα οποία προσφέρονταν σε τρία μεγέθη, το μικρό, το μεσαίο και το μεγάλο. Και το ρεσιτάλ ανοησίας συνεχίστηκε: Ένα «μικρό» προφυλακτικό θα έπληττε τον εγωισμό των αστροναυτών. Έτσι ομαδικά αποφάσισαν να επιλέξουν το μεγάλο μέγεθος με αποτέλεσμα πολλά προφυλακτικά να φεύγουν και να προκαλούνται προβλήματα στις αποστολές. Και ο κύκλος της ανοησίας ολοκληρώθηκε με την απόφαση της NASA που για να λύσει το πρόβλημα αποφάσισε να μετονομάσει τις τρεις κατηγορίες προφυλακτικών με μεγαλύτερη γενναιοδωρία, παρουσιάζοντας το «μεγάλο», το «γιγαντιαίο» και το «τεράστιο». Και κάπως έτσι οι ΗΠΑ πάτησαν στο φεγγάρι κάνοντας ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο και ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα.