Οι Beatles, ο Κλιφ Ρίτσαρντ και ο Τόνι Μπένετ είναι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής που γνώρισε στην πολύχρονη καριέρα του ο 96χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός Ρέι Κορντέιρο, ο οποίος έχει μπει στο Ρεκόρ Γκίνες, ως ο μακροβιότερος DJ στον κόσμο.

Ο Κορντέιρο από το Χονγκ Κονγκ παρουσίασε την τελευταία του εκπομπή, ευχαριστώντας τους ακροατές του, καθώς ολοκλήρωσε το ραδιοφωνικό πρόγραμμά του «All The Way With Ray» το περασμένο Σάββατο το βράδυ. «Λοιπόν, αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, αντίο, σας ευχαριστώ που ήρθατε» είπε ο DJ -γνωστός ως θείος Ρέι- στα αγγλικά και στα καντονέζικα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το BBC.

Η εκπομπή του μεταδιδόταν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTHK του Χονγκ Κονγκ από το 1970. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γεννημένος στο Χονγκ Κονγκ πορτογαλικής καταγωγής Κορντέιρο δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι είναι «ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο». Είναι γνωστός για τη μπάσα φωνή του, την τραγιάσκα του και της εύκολης ακρόασης λίστες αναπαραγωγής. «Κάνω αυτό που θέλω να κάνω, αγαπώ αυτό που θέλω να αγαπήσω και δεν νομίζω ότι μετανιώνω» είπε στο RTHK.