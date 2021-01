Εικόνες από τη μετακόμιση του Τραμπ: Πακετάρει τα πράγματα του εν όψει της εξόδου του από το Λευκό Οίκο

Εν όψει της ορκωμοσίας του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο απερχόμενος Ντόναλντ Τραμπ με «βαριά» καρδιά μαζεύει τα πράγματα του από τον Λευκό Οίκο. Οι συνεργάτες του Ρεπουμπλικανού Προέδρου έχουν αναλάβει δράση και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουν γεμίσει με κούτες το δρόμο μπροστά από το Λευκό Οίκο.

Πλαστικά κουτιά, χαρτόκουτα αλλά και μεμονωμένα πράγματα, όπως κορνίζες, έχουν βγει από τον Λευκό Οίκο προκειμένου να μπουν στο φορτηγό το οποίο είναι σταθμευμένο στο σημείο. Στιγμιότυπα από τη μετακόμιση αυτή έχουν ήδη διαρρεύσει και στα social media και έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων καθώς σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, η κίνηση αυτή είναι παράνομη και τα πράγματα πρέπει να μείνουν εντός του Λευκού Οίκου.

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Διοίκησης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, υπό την προεδρία Μπαράκ Ομπάμα, Κένεθ Πάερ ήταν ένας από όσους εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τις εικόνες αυτές.

Συγκεκριμένα αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μια φωτογραφία ενός χρήστη η οποία απεικονίζει έναν από τους συμβούλους του Λευκού Οίκου, του Πίτερ Ναβάρο ο οποίος αποχωρεί κρατώντας μια φωτογραφία σε κορνίζα.

«Αυτές οι φωτογραφίες ανήκουν στον αμερικανικό λαό και πηγαίνουν στα Εθνικά Αρχεία» έγραψε προσθέτοντας: «Το ξέρω αυτό γιατί όταν έφυγα από τον Λευκό Οίκο το 2012, ήθελα να πάρω μαζί μου μια φωτογραφία που είχα με τον Μπαράκ Ομπάμα και τους πρωταθλητές του 2008 Phillies».

This is illegal. These photos belong to the American people, and go to the National Archives.

(I know this as when I left the WH in 2012, I wanted to take with me the photo I had of @BarackObama and the 2008 World Champion @Phillies) https://t.co/ab6LFCtGXQ

— Kenneth Baer (@KennethBaer) January 14, 2021