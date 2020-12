Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης φέρεται να εξετάζει απειλή για βόμβα στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.

Bomb threat reported at Empire State Building in NYC as police investigate https://t.co/Ne6hj2BE7Q pic.twitter.com/q5YfLJzkHQ

Άγνωστος τηλεφώνησε στο «911» (υπηρεσία έκτακτης ανάγκης) υποστηρίζοντας πως «σύντομα» θα ενεργοποιηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην αστυνομίας της Νέας Υόρκης, δυνάμεις της οποίας κινητοποιήθηκαν, σπεύδοντας στο σημείο, ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή για πεζούς και οχήματα.

#EmpireState building bomb threat UNFOUNDED

🚨NYPD received call about bomb around 10am today

🚨Building security did a thorough canvass and search of the entire building

🚨NYPD Critical Response Command also conducted search, along with bomb sniffing dogs

— TalkRadio 77 WABC (@77WABCradio) December 27, 2020