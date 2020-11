Αυστραλοβρετανή ερευνήτρια απελευθερώθηκε με αντάλλαγμα την απελευθέρωση τριών Ιρανών

Τέλος έλαβε ο εφιάλτης της Αστραλοβρετανής ερευνήτριας Κάιλι Μουρ-Γκίλμπερτ, η οποία είχε καταδικαστεί στο Ιράν για «κατασκοπεία» υπέρ του Ισραήλ, μετά την απελευθέρωσή της από τις ιρανικές αρχές με αντάλλαγμα την απελευθέρωση τριών Ιρανών.

Επειτα από 800 ημέρες φυλάκισης, η ειδική αυτή στην Μέση Ανατολή παραδέχθηκε ότι η αναχώρησή της από το Ιράν θα είναι «γλυκόπικρη» εξαιτίας των «αδικιών» που υπέστη.

«Ηρθα στο Ιράν σαν φίλη, με καλές προθέσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στην δημοσιότητα από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Στο κείμενο τιμά τους «Ιρανούς με την ζεστή καρδιά, την γενναιοδωρία και το θάρρος» και εκφράζει την χαρά της για το τέλος «μιας μακράς και τραυματικής δοκιμασίας», προσθέτοντας ότι η υποστήριξη που δέχθηκε στην φυλακή «ήταν αυτό που μετρούσε περισσότερο» για εκείνη.

Στις πρώτες εικόνες που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση μετά την αποφυλάκισή της, εμφανίζεται η Κάιλι Μουρ-Γκίλμπερτ στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης συνοδευόμενη από τον πρεσβευτή της Αυστραλίας στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

