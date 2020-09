Μίνι οπλοστάσιο στο σπίτι του πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπραντ Παρσκέιλ, είχε δέκα πυροβόλα όπλα στο σπίτι του στη Φλόριντα, μετέδωσαν χθες Δευτέρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την επομένη της εισαγωγής του παρά τη θέλησή του σε νοσοκομείο, κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης της συζύγου του στην αστυνομία, η οποία δήλωσε πως απειλούσε να αυτοκτονήσει και πως την χτυπούσε.

Ο Παρσκέιλ αντικαταστάθηκε τον Ιούλιο, τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε πτώση στις δημοσκοπήσεις.

Αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν προχθές Κυριακή από τη σύζυγό του Κάντις Παρσκέιλ, που ενημέρωσε ότι όπλισε τον επικρουστήρα του πιστολιού του εν μέσω διένεξής τους κι απείλησε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με αναφορά της αστυνομίας του Φορτ Λόντερντεϊλ, που επικαλέστηκαν ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σε βίντεο από τη φορητή κάμερα που είχε πάνω του αστυνομικός, το οποίο μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας Miami Herald, εικονίζεται η γυναίκα στο εξωτερικό του σπιτιού να λέει πως ο Παρσκέιλ συμπεριφέρεται «παράλογα».

Αφού βγαίνει από το σπίτι του, με γυμνό τον κορμό, οι αστυνομικοί ρίχνουν τον Μπραντ Παρσκέιλ στο έδαφος και του δένουν τα χέρια πισθάγκωνα.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο παρά τη θέλησή του δυνάμει νόμου που επιτρέπει την προσωρινή κράτηση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κρίσεις ψυχικής υγείας.

Ένας από τους αστυνομικούς που μετέβησαν επιτόπου ανέφερε ότι είδε μώλωπες στα χέρια, στο ένα μάγουλο και στο μέτωπο της Κάντις Παρσκέιλ, 41 ετών. Όταν ερωτήθηκε σχετικά, είπε πως ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει πρόσφατα.

Δέκα πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στο σπίτι του Μπραντ Παρσκέιλ, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά: δύο επαναληπτικές καραμπίνες, δύο τουφέκια, ένα περίστροφο και πέντε πιστόλια.

Ο Παρσκέιλ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του έπειτα από μια προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Τάλσα, στην Οκλαχόμα, η οποία επικρίθηκε έντονα τόσο εξαιτίας της πολύ μικρής συμμετοχής σ’ αυτή όσο και για την χωρίς ειρμό ομιλία του προέδρου.

Παρέμεινε πάντως σημαντικό στέλεχος της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου.

«Ο Μπραντ Παρσκέιλ είναι μέλος της οικογένειάς μας και τον αγαπάμε όλοι. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον ίδιο και την οικογένειά του με όλα τα μέσα», διαβεβαίωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Τραμπ, ο Τιμ Μέρτο, μιλώντας στην εφημερίδα South Florida Sun Sentinel.

«Οι αηδιαστικές προσωπικές επιθέσεις των Δημοκρατικών και των δυσαρεστημένων ‘RINOs’ (Republicans in name only, Ρεπουμπλικανοί μόνο κατ’ όνομα) έχουν παρατραβήξει, θα έπρεπε να ντρέπονται γι’ αυτό που έκαναν σ’ αυτόν τον άνθρωπο και την οικογένειά του», πρόσθεσε ο ίδιος.