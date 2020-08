Ποδοσφαιρική ομάδα έσωσε γυναίκα που κρεμόταν από βράχο

Στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή βρέθηκε μια ποδοσφαιρική ομάδα στις ΗΠΑ, κι έτσι κατάφερε να σώσει μια γυναίκα που κρεμόταν από βράχο στη Γιούτα, κινδυνεύοντας να πέσει και να σκοτωθεί.

Οι αθλητές της ομάδας του Dixie State University έστησαν επιχείρηση διάσωσης με σχοινιά, στις 7 Αυγούστου, όταν ο άνδρας που συνόδευε τη γυναίκα τους βρήκε και τους ζήτησε βοήθεια.

Όπως κατέγραψε μέλος της προπονητικής ομάδας σε βίντεο, οι αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου κατάφεραν να τραβήξουν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, ώστε να μην κινδυνεύει πια με θανάσιμη πτώση. Έμειναν στη συνέχεια στο πλευρό της για λίγη ώρα, μέχρι να σιγουρευτούν πως ήταν καλά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα παγιδεύτηκε στο σημείο όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στον εξοπλισμό της ενώ κατέβαινε τον κατακόρυφο βράχο.

We had no idea that God put us here to pull a young lady to safety today. The boys where quick to react and willing to lend a hand. We coaching HEROS here at Dixie State baby!!! By the way that man with the grey shirt jumped in with no ropes to secure him. RESPECT!!!#OnTheRise pic.twitter.com/xEy9tJKVDp

— Coach Hebron (Loni) Fangupo (@LoniFangupo) August 8, 2020