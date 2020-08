Έτοιμο να συνδράμει τον Λίβανο είναι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Τη βαθιά οδύνη της Ελλάδας για τις πολύνεκρες εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού και αλληλεγγύη στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, εξέφρασε προ ολίγου με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας, επίσης, ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, διαμηνύει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές του Λιβάνου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.

Επιπλέον, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Χασάν Ντιάμπ, είχε πριν από λίγο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας εξέφρασε στον Χασάν Ντιάμπ την αλληλεγγύη της Ελλάδας και την ετοιμότητά της να συνδράμει τις Αρχές του Λιβάνου.

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στους πολίτες του Λιβάνου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ έγραψε στο μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο τουίτερ: «Οι σκέψεις μου είναι στους πολίτες του Λιβάνου και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό» και τόνισε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια και στήριξη. Να είστε δυνατοί».

Όπως κάνουν γνωστό οι ίδιες πηγές, από την ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, η ελληνική πρεσβεία στο Λίβανο υπέστη μικρές υλικές ζημιές. Διαβεβαιώνουν ακόμα ότι όλο το προσωπικό της πρεσβείας είναι καλά στην υγεία του.

Επισημαίνουν επίσης πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες πολίτες που συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών ή των τραυματιών.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών με μήνυμά του στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στον Λίβανο και έχουν επηρεαστεί από τις εκρήξεις στον λιμένα τις Βηρυτού, τονίζει πως μπορούν να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδος στα τηλέφωνα 00961 78990315 και 00961 81507061, καθώς και με την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τηλέφωνο +30210368 1730 και στο e-mail: [email protected]

My thoughts are with the people of #Lebanon and with the families of the victims of the tragic #BeirutBlast

The EU stands ready to provide assistance and support.

Stay strong.

— Charles Michel (@eucopresident) August 4, 2020