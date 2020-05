Ένας «Καραβάτζο» στο Λονδίνο: Ο «Χριστός» φόρεσε γάντια λόγω κορονοϊού

Οι Λονδρέζοι που υποφέρουν γιατί έχουν κλείσει τα διάσημα Μουσεία κι οι μεγάλες γκαλερί της πόλης μπορούν να βρουν μια εναλλακτική ικανοποίηση στη δίψα τους για τέχνη σε έναν τοίχο, κάτω από τις καμάρες των σιδηροδρομικών γραμμών, όπου ο street artist καλλιτέχνης Λάιονελ Στάνχοουπ (Lionel Stanhope) ζωγράφισε ένα κλασικό έργο του μεγάλου ζωγράφου Μικελάντζελο Μερίζι, ή Καραβάτζο, που καθίσταται- και έτσι όπως το χειρίσθηκε ο καλλιτέχνης- ιδιαίτερα επίκαιρο τώρα τους καιρούς του κορονοϊού.

Το διάσημο έργο «Δείπνο στους Εμμαούς», ένα από τα αριστουργήματα της τέχνης του Ιταλικού μπαρόκ, κατά βάση μπορεί να το θαυμάσει κανείς στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, αλλά μετά το αναγκαστικό κλείσιμό της, θα αρκεσθεί στη γιγαντιαίων διαστάσεων απόδοσή της από τον Στάνχοουπ στη δημόσια έκθεσή της στο Λέιντιγουελ, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Το lockdown είχε ευεργετική επίδραση στον καλλιτέχνη, καθώς του έδωσε τον χρόνο και του παρείχε πιο ήσυχους κι άδειους δρόμους για να αποδώσει έναν πίνακα, που όπως είπε ο ίδιος, πάντοτε θαύμαζε και ήθελε να τον ζωγραφίσει σε μεγάλη κλίμακα.

«Σκέφθηκα πως θα ήθελα να κάνω κάτι που θα μου έπαιρνε κάμποσο χρόνο, ξέρετε τώρα, πολύ χρόνο για να το κάνω, απλως για να γεμίσω τις μέρες που δεν έκανα τίποτα άλλο, γι' αυτό και το ξεκίνησα», τόνισε ο Στάνχοουπ στο πρακτορείο Reuters όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τις τεράστιες τοιχογραφίες του, ιδίως τα τοπωνύμια περιοχών αποδοσμένα σε πράσινο χρώμα και με χρυσό περίγραμμα, κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Μία καλλιτεχνική τάση που τα τελευταία χρόνια έχει τονώσει την τοπική υπερηφάνεια στις περιοχές αυτές και παρέχει ένα ελκυστικό σκηνικό για υπαίθριες αγορές τροφίμων.

Αλλά από τότε που ο κορονοϊός έφερε ανατροπές στην καθημερινότητά του από τον Μάρτιο, ο 52χρονος καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να φέρει εις πέρας τις παραγγελίες του, με αποτέλεσμα να στρέψει την προσοχή του στο θέμα της πανδημίας.

Ο πίνακας του Καραβάτζο, που χρονολογείται από το 1601, απεικονίζει το βιβλικό εδάφιο, όπου ο ήδη αναστηθείς Ιησούς απποκαλύπτεται σε δύο από τους μαθητές του κατά τη διάρκεια μίας μετακίνησής τους, σε ένα τραπέζι στρωμένο για δείπνο. Στην εκδοχή όμως του Στάνχοουπ, ο χρωστήρας (συγγνώμη τα σπρέι0 του Στάνχοουπ, έχουν προσθέσει στον Ιησού χειρουργικά γάντια.

«Ο Χριστός φοράει ένα ζευγάρι γαλάζια γάντια, για να το κάνει συμβατό με όλα όσα περνάμε όλοι σήμερα», δηλώνει ο Στάνχοουπ.

Πρόσφατα ο ίδιος ολοκλήρωσε μια τοιχογραφία-γκράφιτι, που αποτίει φόρο τιμής στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, κάτω από μια γέφυρα κοντά στον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου, το Γουότερλου ( Waterloo), και κοντά στο νοσοκομείο Σαιντ Τόμας, εκεί όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για το COVID-19 και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο Στάνχοουπ απευθύνθηκε στην διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail, ιδιοκτήτη της γέφυρας, ρωτώντας εάν διέθετε έναν τοίχο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δηλώσει ένα ευχαριστώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο γκράφιτι, το ακρωνύμιο του Εθνικού Συστήματος NHS αντικαθιστά το γνωστό σήμα του Superman, ο οποίος το αποκαλύπτει με την γνωστή του κίνηση, σκίζοντας το πουκάμισο που καλύπτει την μπλε στολή με το κόκκινο και κίτρινο σήμα.

«Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες του δρόμου που δουλεύουν πάνω στο θέμα του NHS αυτή τη στιγμή, κάτι που είναι πολύ ωραίο να το βλέπει κανείς»τόνισε ο καλλιτέχνης στην τηλεφωνικη του συνέντευξη, προσθέτοντας ότι η πανδημία δίνει περισσότερη τροφή και νόημα στην τέχνη του δρόμου (street art).

«Πιστεύω πως πολύ περισσότεροι street artists απ' όσους εγώ γνωρίζω, οι οποίοι συνήθως ζωγραφίζουν τη δική τους προσωπική έμπνευση, τώρα κάνουν μία στροφή προς την επικαιρότητα για να κάνουν κάτι σχετικό, και ίσως για να ευχαριστήσουν το NHS, ή τους εργαζόμενους σε ζωτικούς τομείς, ή να δώσον ένα μήνυμα για τον κορονοϊό», πρόσθεσε ο ίδιος.

@LadywellLive @BrockleyArtists @NationalGallery @artcaravaggio @Secret_LDN This can be found at Mercy Terrace. Ladywell SE13 pic.twitter.com/AxD2CEXAZj

— Lionel Stanhope (@lionel_stanhope) May 5, 2020