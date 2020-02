Airbus A380 προσγειώθηκε στο πλάι εν μέσω σφοδρών ανέμων στο αεροδρόμιο Χίθρoου

Μάχη με τον άνεμο έδωσαν δύο πιλότοι της Etihad στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, προσγειώνοντας τελικά το αεροσκάφος με το πλάι, εν μέσω της κακοκαιρίας Ντένις, το Σάββατο.

Επρόκειτο μάλιστα για ένα Airbus A380, το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο.

Στο βίντεο φαίνεται το γιγάντιο αεροσκάφος να αιωρείται μερικά μέτρα πάνω από το έδαφος ενώ οι πιλότοι προσπαθούν να το προσγειώσουν.

Όπως γράφει το SkyNews, δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν στο Χίθροου, ωστόσο οι κυβερνήτες της Etihad κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος με επιδέξιες μανούβρες και κάθετα προς τον διάδρομο, και στη συνέχεια το έστρεψαν στη σωστή κατεύθυνση.

Στα πλάνα φαίνονται οι τροχοί του αεροσκάφους να αγγίζουν το έδαφος, καθώς το AirBus «κοιτάει» κάθετα στον διάδρομο αντί για ευθεία.

Σύμφωνα με την Etihad, το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Αμπού Ντάμπι προς το Λονδίνο.

🎥 Incredible skills from the pilot as Etihad Airways A380 lands sideways at Heathrow airport during Storm Dennis. Credit: Speedbird TV 🌬✈#StormDennis #Heathrow @EtihadAirways @HeathrowAirport 🎥 pic.twitter.com/jFg9sJZ0Hk

— The Daily Record (@Daily_Record) February 17, 2020