Ισπανικό δικαστήριο δικαίωσε εταιρεία που έκοβε τον μισθό σε όσους έκαναν διάλειμμα για καφέ και τσιγάρο

Ισπανικό δικαστήριο δικαίωσε εταιρεία που αποφάσισε να μην πληρώνει τους εργαζόμενους, για τις ώρες που εκείνοι έκαναν διάλειμμα για τσιγάρο.

Όπως αναφέρει το BBC η εταιρεία Galp αποφάσισε τους τελευταίους μήνες να κάνει περικοπές στους εργαζόμενους για τα διαλείμματά τους.

Τσιγάρο, καφές ή πρωινό θα πληρώνονται... ακριβά για τους εργαζόμενους, καθώς το δικαστήριο δικαίωσε τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Πώς το δικαστήριο όμως δικαίωσε την εταιρεία; Οι πρόσφατες αλλαγές στην ισπανική νομοθεσία, απαιτούν από τις εταιρίες να καταγράφουν την είσοδο και την αποχώρηση των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας.

Εκεί, λοιπόν, βασίστηκε και η συγκεκριμένη εταιρεία, ωστόσο τα συνδικαλιστικά όργανα σκοπεύουν να προσφύγουν κατά της απόφασης.

Spanish court rules workers can have pay deducted from smoking breaks https://t.co/hxB06xKIP2

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 11, 2020