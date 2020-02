Ο πρώην νοσηλευτής που αναλαμβάνει να ικανοποιήσει την τελευταία επιθυμία ασθενών σε τελικό στάδιο

Ζευγάρι σε τελικό στάδιο ασθένειας πραγματοποίησε με χαρά την τελευταία του επιθυμία χάρη σε έναν πρώην νοσηλευτή, που τους πήγε να δουν για τελευταία φορά την παραλία.

Ο 60χρονος Ολλανδός Kees Veldboer, είναι εκείνος που ίδρυσε μια φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο να δίνει σε ασθενείς που αντικρίζουν το τέλος της ζωής τους την ευκαιρία για ένα τελευταίο ταξίδι μακριά από το νοσοκομείο.

Για αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι, ο Ολλανδός ικανοποίησε την επιθυμία του να βρεθεί για τελευταία φορά στην παραλία.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη New York Post, ο Veldboer έχει ικανοποιήσει τις επιθυμίες πάνω από 14.000 ασθενών σε τελικό στάδιο.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2006, όταν ο Veldboer εργαζόταν ως νοσηλευτής και κλήθηκε να μεταφέρει έναν ασθενή σε τελικό στάδιο σε ένα άλλο νοσοκομείο.

Η διαδικασία καθυστερούσε, και ο Veldboer ρώτησε τον ασθενή Mario Stefanutto πού θα ήθελε να πάνε. Ο πρώην ναυτικός του είπε τότε πως θα ήθελε να δει για τελευταία φορά το λιμάνι του Ρότερνταμ.

Ο Veldboer τον πήγε εκεί και κανόνισε να ανέβει και σε σκάφος για μία ακόμα φορά, παρότι βρισκόταν σε φορείο.

Έναν χρόνο αργότερα, ίδρυσε το «Stichting Ambulance Wens» και με τη βοήθεια της συζύγου του Ineke το μετέτρεψαν σε πλήρη απασχόληση.

Καθώς είχε και ο ίδιος εργαστεί ως οδηγός ασθενοφόρου για πάνω από είκοσι χρόνια, ο Veldboer χρησιμοποιούσε αρχικά τα ασθενοφόρα του νοσοκομείου για να βοηθήσει τους ασθενείς που του εμπιστεύονταν την τελευταία τους επιθυμία. Στη συνέχεια αγόρασε το δικό του.

Έχοντας αποκτήσει στόλο ασθενοφόρων, ο Veldboer μετέφερε τους ασθενείς οπουδήποτε, από εκθέσεις τέχνης μέχρι αγώνες ποδοσφαίρου.

Ένας έφηβος σε τελικό στάδιο μεταφέρθηκε από το σπίτι του στην Ολλανδία έως την Ελβετία για να δει βουνά, καθώς δεν είχε ξαναδεί.

«Καθημερινά βοηθάμε έξι ασθενείς σε τελικό στάδιο. Είναι τόσο όμορφο να τους βλέπεις χαρούμενους, για μας είναι κάτι εύκολο αλλά για εκείνους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μεταφέρει ανθρώπους σε αποστάσεις χιλιομέτρων, ακόμα και σε άλλες χώρες, και σε πραγματικά καταπληκτικά μέρη» εξηγεί.

«Αλλά για μένα, το πιο όμορφο πράγμα που πιστεύω πως έχω κάνει είναι για μία γυναίκα που νοσηλευόταν για μήνες και όταν έγινε η διάγνωση για το σβοαρό στάδιο της ασθένειάς της μεταφέρθηκε σε ξενώνα. Το μόνο που ήθελε ήταν να δει για τελευταία φορά το σπίτι της, την πήγαμε εκεί και στεκόταν για μια ώρα, κοιτάζοντας γύρω. Δύο ημέρες αργότερα πέθανε- ήταν μια τόσο όμορφη ευχή, τόσο απλή κι όμως τόσο σημαντική για εκείνη».

Το Stichting Ambulance Wens προσπαθεί να πραγματοποιήσει κάθε τέτοια ευχή, όσο παράξενη κι αν είναι.

Μια άλλη δημοφιλής ευχής είναι να δουν οι ασθενείς το αγαπημένο τους έργο τέχνης για τελευταία φορά- και ο Kees φροντίζει πάντα να ικανοποιείται, μεταφέροντας ασθενείς σε μουσεία, μετά τις ώρες λειτουργίας, ώστε να μπορούν ανεμπόδιστοι να απολαύσουν την τέχνη.

Ο Veldboer κανονίζει και για ποδοσφαιρόφιλους να δουν για τελευταία φορά την αγαπημένη τους ομάδα τον Άγιαξ.

Μία ηλικιωμένη κατάφερε χάρη στο ίδρυμα του Veldboer να δει το νεογέννητο εγγόνι της, ενώ μία άλλη πήγε στον γάμο του εγγονού της.

Το Stichting Ambulance Wens προσφέρει κάτι που οι συγγενείς των ασθενών δεν μπορούν, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς δεν μπορούν να κινηθούν και είναι καθηλωμένοι σε φορείο, οπότε δεν θα μπορούσε να τους μεταφέρει ΙΧ αυτοκίνητο ή άλλο όχημα.

Ταυτόχρονα, οι ασθενείς σε τελικό στάδιο χρειάζονται 24ωρη ιατρική φροντίδα, κι αυτό το αναλαμβάνουν οι 270 εθελοντές του ιδρύματος, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Δεν είναι μόνο η βοήθεια προς τον ασθενή, βοηθάμε και τις οικογένειες και τους φίλους τους να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Ξέρουμε πως δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά αλλά τους δίνουμε πολλή χαρά στις τελευταίες τους ημέρες κι αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο» καταλήγει.

