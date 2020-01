Άνδρας νοσηλεύεται με τριήμερη στύση, αφού πήρε σεξουαλικό διεγερτικό για ταύρους

Ένας άνδρας νοσηλεύεται με «τριήμερη στύση» αφού έλαβε σεξουαλικό διεγερτικό που «χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή ταύρων» στο Μεξικό.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο συγκεκριμένος άνδρας υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στην πόλη Reynosa που βρίσκεται στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο με την κατάσταση που δεν έδειχνε σημάδια υποχώρησης.

Ο άνδρας φέρεται να πήρε το σκεύασμα γιατί ήθελε να συνευρεθεί σεξουαλικά με μία 30χρονη γυναίκα.

«Είχε λάβει ένα σεξουαλικό διεγερτικό που χρησιμοποιείται από αγρότες για να τονώσουν τους ταύρους με σκοπό τη γονιμοποίηση» είπαν οι γιατροί σε τοπικά Μέσα.

