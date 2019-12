Ισλαμικό Κράτος: Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι σκότωσε 11 χριστιανούς στη Νιγηρία

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει τη δολοφονία 11 χριστιανών ανδρών στη Νιγηρία, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στην εκστρατεία εκδίκησης των θανάτων του ηγέτη του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι και του εκπροσώπου του.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανήρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα Telegram χθες, την επομένη των Χριστουγέννων, με υπότιτλους στα αραβικά, όχι όμως κάποιο ηχογραφημένο μήνυμα.

Στα πλάνα διακρίνονται άνδρες, που φορούν μπεζ φόρμες και μαύρες μάσκες, να παρατάσσονται πίσω από τους αιχμαλώτους που έχουν δεμένα τα μάτια. Κατόπιν πυροβολούν τον έναν και αποκεφαλίζουν τους υπόλοιπους.

ISWAP Executes Christian Captives on Christmas Day.

As the reveries and celebrations of Christmas wound up in Nigeria, the Islamic State West Africa Province, (ISWAP), released a video of its execution of 11 captives, most of whom are Christians. https://t.co/uJcrvAIcjG pic.twitter.com/n0QiQMzDaU

— Ahmad Salkida (@A_Salkida) 26 Δεκεμβρίου 2019