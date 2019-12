Στο σφυρί αυθεντικές φωτογραφίες από τις αποστολές για την κατάκτηση της Σελήνης

Ξεχωριστή δημοπρασία με φωτογραφίες από όλα τα στάδια των αποστολών για την κατάκτηση της Σελήνης, πριν από μισό αιώνα, διοργανώνει ο οίκος Sotheby's, ως ενθύμιο της 20ης Ιουλίου 1969.

Έως τις 3 Δεκεμβρίου, ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του Sotheby's και να θαυμάσει τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ιχνηλατούν όλα τα στάδια της πορείας που έφερε τον άνθρωπο να πατήσει την επιφάνεια της Σελήνης και την ανάπτυξη του διαστημικού προγράμματος που έκανε εφικτό αυτόν τον άθλο.

Στη δημοπρασία θα προταθούν φωτογραφίες από την προσωπική συλλογή του Μπιλ Τάουμπ, που ήταν ο πρώτος επίσημος φωτογράφος της NASA, ένα τμήμα των επισήμων λήψεων του αρχείου Red Number της ίδιας διαστημικής υπηρεσίας, από τη συλλογή του Φίλιπ Κάλπα, φωτογραφίες από το Lunar Orbiter της διετίας 1966-67 για την εκτόξευση πέντε αμερικανικών μη επανδρωμένων διαστημοπλοίων στη Σελήνη με στόχο να φωτογραφήσουν την επιφάνειά της.

Τέλος, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι φωτογραφίες του «Μπίλι» Έντουαρντ Μέγιερ, ιδρυτή των Free Community of Interests for the Border, Spiritual Sciences και Ufological Studies, ιδρυμάτων που στόχο είχαν να εντοπίσουν στιγμές επαφών άμεσου τύπου μεταξύ ανθρώπων και εξωγήινων. Όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Μέγιερ, σε ηλικία 5 ετών είχε την πρώτη του επαφή με εξωγήινα πλάσματα και έκτοτε είχε κρατήσει επαφές μαζί τους για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι φωτογραφίες του Μέγιερ είχαν ληφθεί το 1976 στο Μάιεριν της Ελβετίας, είναι κάποιες από τις πιο διάσημες λήψεις για φαινόμενα UFO στην ιστορία kaiέχουν τη δική τους αξία στο αφήγημα περί Σύμπαντος και ενδεχόμενης εξωγήινης ζωής.