Το στριπτιτζάδικο δεν δέχθηκε τη χρεωστική του κάρτα και άρχισε να πυροβολεί

Πυρά φέρεται να άνοιξε ένας άνδρας στην Αϊόβα των ΗΠΑ στο πάρκινγκ ενός στριπτιτζάδικου, όταν δεν έγινε δεκτή η χρεωστική του κάρτα με την οποία ήθελε να πληρώσει έναν πριβέ χορό.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 67χρονος James Allen Wells είχε πάει ως πελάτης στο καμπαρέ Porsches Theater of the Arts την Παρασκευή το βράδυ και έφυγε χωρίς να πληρώσει με μετρητά μετά από έναν πιο «ιδιωτικό» χορό.

Όταν η κάρτα του δεν έγινε δεκτή, ο Wells έτρεξε μαινόμενος στο πάρκινγκ του καταστήματος και αφού έβγαλε ένα 38άρι Σμιθ και Γουέσον, πυροβόλησε πέντε φορές.

Οι σφαίρες έπληξαν αυτοκίνητα.

Ο δράστης διέφυγε μετά το περιστατικό και η αστυνομία προσπάθησε να τον σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα. Εκείνος όμως αρνήθηκε να σταματήσει, κάτι που οδήγησε σε μία μίνι καταδίωξη.

Τελικά ο Wells προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε κράσπεδο και συνελήφθη έπειτα από συμπλοκή με τους αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της σύλληψης.