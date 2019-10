Ουρές στον ιερό μονόλιθο της Αυστραλίας, οι επισκέψεις θα απαγορευτούν οριστικά

Ουρές σχηματίζει ο κόσμος στον μονόλιθο Ουλούρου της Αυστραλίας, την τελευταία ημέρα πριν την οριστική απαγόρευση της ανάβασης στον «ιερό τόπο» των αυτοχθόνων Anangu.

Ο γιγάντιος μονόλιθος, γνωστός και ως Ayers Rock - κλείνει αύριο οριστικά και δεν θα επιτρέπονται πλέον επισκέψεις και αναβάσεις.

Ο Ουλούρου είναι ιερός για τους για τους αυτόχθονες Anangu, οι οποίοι επί πολλά χρόνια απηύθυναν έκκληση στους τουρίστες να μην σκαρφαλώνουν.

Μόνο το 16% των επισκεπτών ανέβηκε το 2017, όταν ανακοινώθηκε η επικείμενη απαγόρευση, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες το πλήθος που περιμένει να ανέβει ολοένα και μεγαλώνει.

Σήμερα Παρασκευή, τις προσπάεθεις δυσχέρανα οι επικίνδυνα ισχυροί άνεμοι, όπως σημειώνει το BBC. Έπειτα από τρεις ώρες, που οι επισκέψεις είχαν διακοπεί, οι υπεύθυνοι του πάρκου τις επέτρεψαν και πάλι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με ουρές ανθρώπων που περίμεναν, που θύμισαν παρόμοιες ουρές στο Έβερεστ.

Η ανάβαση θα απαγορευτεί στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα, και η μεταλλική αλυσίδα, που βοηθούσε όσους επιχειρούσαν να σκαρφαλώσουν, θα αποσυναρμολογηθεί.

One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV

— Oliver Gordon (@olgordon) October 23, 2019