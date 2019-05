Κατσαρίδα προσγειώθηκε πάνω στον Ντουτέρτε την ώρα της ομιλίας του

Μια κατσαρίδα προσγειώθηκε πάνω στον πρόεδρο των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε την ώρα που μιλούσε και όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι συνεργάτες του προέδρου αντιλήφθηκαν αμέσως τι είχε συμβεί και μία κοπέλα τον πλησιάζει για να απομακρύνει το έντομο που δεν λέει να... εγκαταλείψει τον Ντουτέρτε. Εκείνος ψύχραιμος την διώχνει με το χέρι του και μετά φέρεται να λέει: «(η κατσαρίδα) είναι από τους Φιλελεύθερους. Αυτό είναι σίγουρο» κάνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

Cockroach crawls up Philippines' Duterte during live speech. More here: https://t.co/VlguZPRF9J pic.twitter.com/PiqpBDedkK

