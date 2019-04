Η Σλοβενία φτιάχνει σοκολάτα βάρους 97 κιλών

Στα 97 κιλά θα φτάνει το βάρος της σοκολάτας που πρόκειται να παρασκευαστεί, στο πλαίσιο του φεστιβάλ στην πόλη Radovljica, στη βορειοδυτική Σλοβενία, για να τιμήσει την 97η επέτειο λειτουργίας της σοκολατοποιίας «Gorenjka».

Η εταιρεία με την μακρά παράδοση στον συγκεκριμένο τομέα κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς τόσο στη Σλοβενία, όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Οι σοκολατοποιοί της θα παρασκευάσουν το συγκεκριμένο προϊόν που θα έχει ως βασικά συστατικά τη σοκολάτα γάλακτος και τα φουντούκια για να το δοκιμάσουν οι επισκέπτες του φεστιβάλ αύριο Σάββατο 13 Απριλίου.

Η όγδοη διοργάνωση του ετήσιου φεστιβάλ σοκολάτας που αρχίζει σήμερα στην Radovljica, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν προϊόντα σοκολάτας από περίπου 40 σοκολατοποιΐες από τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων και βραβευμένων προϊόντων, όπως της πραλίνας «Honey Bunny», η οποία περιέχει σλοβενικό μέλι από καστανιά και ακακία, φουντούκια και ψημένο λεμόνι.

Νέες τεχνικές παρασκευής σοκολάτας και καινούριες ποικιλίες όπως η ροζ σοκολάτα (που θα παράγεται από κόκκινο κακάο και θα έχει γλυκόξινη γεύση) θα κάνουν την εμφάνισή τους στο φεστιβάλ, οι διοργανωτές του οποίου αναμένουν περισσότερους επισκέπτες φέτος.

????For some time its been well-known that the #Radovljica #Chocolate #Festival is the biggest and best chocolate-related event in @SloveniaInfo . However, we also believe that, in reality, it's also the only real festival of its kind in the country. ⏩https://t.co/0O7M3lyKtq pic.twitter.com/AcLEGqXMdP

— Radovljica Tourist Board (@RadolcaSlovenia) 1 Απριλίου 2019