Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στην Κύπρο

Μοναδικό θέαμα προσέφερε σε όσους βρέθηκαν κοντά στη θάλασσα, ανοιχτά της Κερύνειας, ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος, που έκανε όλους να σηκώσουν τα κινητά τους για να τον καταγράψουν.

This waterspout was filmed off the Cyprus coast. Waterspouts are tornadoes that occur over a body of water but never reach land. They are characterised by a funnel-shaped cloud.

