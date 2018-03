Ο Τραμπ καρατόμησε τον Τίλερσον και έβαλε στη θέση του τον επικεφαλής της CIA

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε τον Ρεξ Τίλερσον από Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Ο Μάικ Πομπέο, επικεφαλής της CIA θα γίνει ο νέος μας υπουργός Εξωτερικών. Θα κάνει απίθανη δουλειά! Η Τζίνα Χάσπελ θα γίνει η νέα διευθύντρια της CIA και η πρώτη γυναίκα στη θέση αυτή. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter ανακοινώνοντας την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών, τον διορισμό του νέου επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και της νέας επικεφαλής της CIA σε ένα tweet.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018