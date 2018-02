«Δικαιωμένος» από το υπόμνημα Νούνες δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ

«Πλήρη δικαίωση» βλέπει στο υπόμνημα των Ρεπουμπλικάνων που επικρίνει το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για μεροληψία εναντίον του στην έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ορισμένοι ερμηνεύουν την αντίδραση Τραμπ ως ένδειξη πως, με αφετηρία το υπόμνημα αυτό, θα επιχειρήσει να αποπέμψει τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ, που ηγείται της έρευνας, ή τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν που τον επιβλέπει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter από την έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι το υπόμνημα «τον δικαιώνει απολύτως», όμως πρόσθεσε ότι «το ρωσικό κυνήγι μαγισσών συνεχίζεται και συνεχίζεται. Δεν υπήρξε σύμπραξη και δεν υπήρξε παρακώλυση». Χαρακτήρισε μάλιστα την έρευνα «αμερικανική ντροπή».

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 February 2018