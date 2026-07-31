Οι αρχές της Βενεζουέλας ξεκίνησαν την Πέμπτη τις ελεγχόμενες κατεδαφίσεις κτιρίων που κρίθηκαν επικίνδυνα μετά τον διπλό φονικό σεισμό της 24ης Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 5.500 ανθρώπους και άφησε πίσω του χιλιάδες αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα, περισσότερο από έναν μήνα μετά την καταστροφή, συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν να αναζητούν τους δικούς τους κάτω από τα συντρίμμια στη Λα Γουάιρα, βόρεια του Καράκας, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, 190 κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας του σεισμού και άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Demuelen de forma controlada torre afectada por los terremotos en La Guaira



La torre C del complejo residencial Luisa Cáceres de Arismendi, perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela y ubicada en Playa Grande, estado La Guaira, fue demolida de forma controlada la tarde de… pic.twitter.com/Y1UDt57Ojt — El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) July 31, 2026

«Δεν θα κατεδαφιστεί καμιά δομή όσο υπάρχουν ακόμη θύματα που μένουν να βρεθούν», διαβεβαίωνε την Τρίτη απευθυνόμενος στον Τύπο ο υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Φρανσίσκο Γκαρσές.

Η κυβέρνηση υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες αποφεύγει να αναφερθεί στον αριθμό των αγνοουμένων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και ειδικούς, ενδέχεται να φτάνει τους 10.000 ανθρώπους.

Στρατιωτικοί απομόνωσαν χθες ακίνητα, στήνοντας περίμετρο αρκετών τετραγώνων γύρω από αυτά, προτού προχωρήσουν σε ελεγχόμενες εκρήξεις.

Ο δρόμος ήταν αδιάβατος για 700 μέτρα στο οικιστικό συγκρότημα Λουΐσα Κάσερες ντε Αρισμέντι, έξι πολυκατοικίες που είχαν ανεγερθεί από το κράτος. Το πρώτο από τα κτίρια που δυναμιτίστηκαν ήταν πολυκατοικία 12 ορόφων που είχε εν μέρει καταρρεύσει κι είχε πάρει κλίση προς την πλευρά του δρόμου.

Για εβδομάδες γίνονται έργα κατεδάφισης και καθαρισμού των συντριμμιών στη Γουάιρα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θύματα και οι πιο εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των σεισμών 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την παραθαλάσσια περιοχή αυτή της Βενεζουέλας.

Η Γενίτ Σαλσέδο, νοικοκυρά, 66 ετών, είπε πως ένιωσε φρικτά, «κατέρρευσε» όταν αισθάνθηκε την έκρηξη. «Ήμουν ακόμη στο σπίτι μου. Ήταν πολύ δυνατή η αίσθηση. Και μας είχαν ειδοποιήσει πως θα γινόταν έκρηξη, η πληροφορία κυκλοφορούσε σε ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων (μέσω WhatsApp) της κοινότητας».

«Πήρα την τσάντα μου κι ήρθα εδώ, στην παραλία, να περιμένω μήπως γίνει κι άλλη έκρηξη», πρόσθεσε.

Στο Πουέρτο Βιέχο, παραλία πλάι στην απαγορευμένη ζώνη, ομάδα εθελοντών και διασωστών έκαναν παύση στις έρευνες. Ορισμένοι μπήκαν στη θάλασσα περιμένοντας να τελειώσουν οι επιχειρήσεις κατεδάφισης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπολογίζει ότι μόνο οι υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού έχουν αξία 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.