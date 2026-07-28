Η Αϊτή ετοιμάζεται να προσέλθει στις κάλπες για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια, καθώς οι εκλογές ορίστηκαν για τον προσεχή Δεκέμβριο. Το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, ενώ ο δεύτερος έχει προγραμματιστεί για τις 21 Φεβρουαρίου. Τα οριστικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις 7 Μαρτίου.

Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο, με δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο, ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.