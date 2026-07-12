Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, Κυριακή 12/7 ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού της χώρας, Γιούλιας Σβιριντένκο.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη» ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο ίδιος.