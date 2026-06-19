Στο επίκεντρο έντονης πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης στη Βρετανία βρίσκεται η υπόθεση του Τζαμαϊκανού Ονίελ Σπενς, καταδικασμένου για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανήλικης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος επιδιώκει να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει με τη σύζυγο και το παιδί του, που είναι Βρετανοί πολίτες.

Ο 43χρονος υπέβαλε αίτηση το 2023 για να μετακομίσει στη Βρετανία, ωστόσο το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε το αίτημά του, κρίνοντας ότι η παρουσία του στη χώρα δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Ο Σπενς προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας μέσω των δικηγόρων του ότι η απαγόρευση εισόδου παραβιάζει το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του, δίνοντάς του το δικαίωμα να εισέλθει στη χώρα.

Η έφεση της κυβέρνησης και η ανατροπή της απόφασης

Η τότε υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ άσκησε έφεση κατά της απόφασης, όμως το Ανώτερο Μεταναστευτικό Δικαστήριο απέρριψε τις ενστάσεις της. Στη συνέχεια, η υπόθεση οδηγήθηκε στο Εφετείο, ύστερα από νέα προσφυγή της κυβέρνησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανώτεροι δικαστές ανέτρεψαν την αρχική απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «παράδοξη» και διέταξαν να εξεταστεί εκ νέου από πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Σπενς εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει την υπόθεση σε νέα ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η καταδίκη στις ΗΠΑ

Το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε διαπράχθηκε το 2008 στη Φλόριντα, όταν ο Σπενς ήταν 25 ετών. Κρίθηκε ένοχος για άσεμνη και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε κορίτσι κάτω των 16 ετών και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Αφού εξέτισε το μισό της ποινής του, απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε στην Τζαμάικα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι δικαστές είχαν επισημάνει ότι ο Σπενς είχε επιδείξει στο παρελθόν σεξουαλικό ενδιαφέρον για ανηλίκους, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο είχε αντιμετωπίσει ουσιαστικά το ζήτημα. Ωστόσο, έλαβαν υπόψη ότι δεν υπήρξαν νέες καταδίκες ή αποδείξεις πως συνέχισε παρόμοια συμπεριφορά μετά την αποφυλάκισή του.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βρετανική πολιτική σκηνή. Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Chris Philp, κατηγόρησε τους δικαστές ότι παρεμβαίνουν υπερβολικά στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, υποστηρίζοντας ότι αποφάσεις αυτού του είδους έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση του Κοινοβουλίου και την κοινή λογική.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να μάχεται την υπόθεση στα δικαστήρια, τονίζοντας πως θεωρεί ότι η παρουσία του συγκεκριμένου ατόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και ότι οι αλλοδαποί με σοβαρό ποινικό παρελθόν δεν θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται το νομικό πλαίσιο για να εγκαθίστανται στη χώρα.