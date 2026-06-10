Τραγωδία σημειώθηκε στο Μεξικό, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 40 ακόμη χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την κατανάλωση φερόμενης ως νοθευμένης τεκίλας σε πάρτι γενεθλίων 15χρονης. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ο πατέρας και ο θείος της ανήλικης που γιόρταζε τα γενέθλιά της, ενώ οι Aρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της μαζικής δηλητηρίασης.

Οι εισαγγελικές αρχές της πολιτείας Γκουαναχουάτο επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από τρεις σε τέσσερις, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για την υπόθεση.

Η 36χρονη πωλήτρια του δρόμου Σανχουάνα Γκονζάλες πέθανε στο σπίτι της την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του πάρτι γενεθλίων που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην αγροτική κοινότητα Πουέρτο ντε Βάγιε, στον δήμο Σαλαμάνκα.

Ο Χουάν Καρδένας, 39 ετών και πατέρας της εορτάζουσας Γιασμίν, καθώς και ο 28χρονος θείος της Μαρτίν Ρόμπλες, κατέληξαν αφού μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε κέντρο υγείας κοντά στις κατοικίες τους. Ένας τέταρτος άνδρας, που ταυτοποιήθηκε τοπικά ως ο 33χρονος Χοσέ Γουαδαλούπε Ράμπλας Λόπες, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια της έφηβης είχε αφιερώσει μήνες προετοιμασίας για τη γιορτή των 15ων γενεθλίων της, μια σημαντική τελετή ενηλικίωσης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία συμβολίζει τη μετάβαση ενός κοριτσιού από την παιδική ηλικία στη νεαρή ενήλικη ζωή.

Οι καλεσμένοι που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία παρουσίασαν συμπτώματα όπως θολή όραση, εμετούς, πτώση της θερμοκρασίας του σώματος και επεισόδια έντονης υπνηλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα που εξακολουθούν να νοσηλεύονται βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για δύο άνδρες νεαρούς 16 και 25 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 47 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από πού αγοράστηκε η ύποπτη τεκίλα, η οποία θεωρείται ότι προκάλεσε τη μαζική δηλητηρίαση. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ασθενείς που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα έχουν ήδη λάβει εξιτήριο και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Ο Ναρσίσο Λόπες, παππούς του Χοσέ Γουαδαλούπε Ράμπλας Λόπες, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ελπίζω να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι. Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει επηρεάσει ολόκληρη την κοινότητα».

Η δηλητηρίαση από νοθευμένο αλκοόλ συνδέεται κυρίως με τη μεθανόλη, μια εξαιρετικά τοξική βιομηχανική χημική ουσία που είτε παράγεται κατά λάθος κατά τη διάρκεια ανεξέλεγκτης απόσταξης είτε προστίθεται σκόπιμα στα αλκοολούχα ποτά για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Σε αντίθεση με την αιθανόλη, το συνηθισμένο αλκοόλ που καταναλώνεται στα ποτά και μεταβολίζεται με ασφάλεια σε οξικό άλας, η μεθανόλη διασπάται από το ήπαρ σε εξαιρετικά επικίνδυνα και δυνητικά θανατηφόρα παραπροϊόντα.

Τον Νοέμβριο του 2024, η Βρετανίδα δικηγόρος Σιμόν Γουάιτ έχασε τη ζωή της εξαιτίας μαζικής δηλητηρίασης από μεθανόλη στον ξενώνα Νάνα Μπάκπακερ στο Βανγκ Βιένγκ του Λάος.

Η 28χρονη είχε συναντηθεί στο Λάος με τη φίλη της από τα παιδικά χρόνια, Μπέθανι Κλαρκ, η οποία επέζησε. Οι δύο γυναίκες είχαν περάσει μια νύχτα στον συγκεκριμένο ξενώνα, όπου περίπου 100 φιλοξενούμενοι έλαβαν δωρεάν σφηνάκια αλκοόλ.