Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο εμπορικό κέντρο Northland, στο προάστιο Πρέστον της Μελβούρνης, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε με ταχύτητα στον εσωτερικό του χώρο, προκαλώντας πανικό στους επισκέπτες.

Σύμφωνα με το Abc news, το αυτοκίνητο -ένα κλεμμένο Toyota LandCruiser- εντοπίστηκε από αστυνομικούς γύρω στις 16:00 το απόγευμα (τοπική ώρα), οι οποίοι επιχείρησαν να συλλάβουν τον οδηγό έξω από το εμπορικό κέντρο. Ο οδηγός, προσπαθώντας να διαφύγει, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και μπήκε με το όχημα στο εμπορικό κέντρο.

«Το LandCruiser, στο οποίο επέβαινε μόνο ένας άνδρας, έκανε ελιγμούς για να αποφύγει τους αστυνομικούς και διέσχισε το εμπορικό κέντρο περνώντας από τη μέση του κτιρίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βικτώριας.

BREAKING: An allegedly stolen car has ploughed through Northland Shopping Centre during a wild police pursuit. The driver is still on the run. #breakingnews #carcrash #northland #melbourne #7NEWS pic.twitter.com/xTzqtMsVxa