Ένα αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε πεζούς σε πεζοδρόμιο στο προάστιο Γκεζουντμπρούνεν του Βερολίνου το βράδυ της Τετάρτης 26/3, προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τα μέρη διασκέδασης και τον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της.

Several people injured as car driven into crowds in the Gesundbrunnen area of Berlin, Germany this evening.



Situation unfolding. pic.twitter.com/jz6T7Lv7km