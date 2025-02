Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε για χώρες και περιοχές της Καραϊβικής Θάλασσας έπειτα από ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών χθες Σάββατο ακυρώθηκε περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές από τις αρχές κάποιας χώρας, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, 7,5-7,6 βαθμών, σημειώθηκε στην καρδιά της Καραϊβικής Θάλασσας, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Επρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών έπληξε την Αϊτή.

Breaking‼️‼️

A 8.0 magnitude quake just struck the Caribbean Sea. A group of undersea videographers were caught the violent earthquake on the sea floor, resulting in swells and floor environment disruptions. pic.twitter.com/3RgmeqSBzB