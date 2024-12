Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Μπέρμινγχαμ της Βρετανίας, όταν μια ρόδα λούνα παρκ που είχε στηθεί σε πλατεία της πόλης, κατέρρευσε.

Όπως μεταδίδει το βρετανικό Μέσο Birminghammail, στο σημείο βρίσκονταν αρκετός κόσμος, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες από το ατύχημα.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια περιοχή γύρω από το λούνα παρκ και στο σημείο έχουν μεταβεί σημείο βρίσκονται τραυματιοφορείς, αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Η ακριβής φύση του περιστατικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Emergency crews are in Birmingham city centre after what appears to be an incident on a ride in Centenary Square. pic.twitter.com/6J24528cSN