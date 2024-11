Ένα μοντέλο του OnlyFans, λίγες μέρες πριν γεννήσει, μπήκε στη φυλακή γιατί συμμετείχε σε μια σοκαριστική επίθεση ενός άνδρα, έξω από ένα δημοφιλές μπαρ.

Η 23χρονη Talia Jade Haythorpe κρίθηκε ότι ήταν η αρχηγός της επίθεσης σε βάρος ενός άνδρα που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2021. Το θύμα προσεγγίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από την 23χρονη και μια ομάδα ατόμων, όπως σημειώνει άρθρο της Daily Mail.

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση ήταν στην αρχή φιλική, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα αφού ο άνδρας δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και έπεσε στο έδαφος, δήλωσε ο δικαστής Anthony Allen.

Η 23χρονη στάθηκε πάνω από το θύμα που βρισκόταν στο έδαφος και γελούσε, δίνοντας μια κλοτσιά στο κεφάλι του. Στη συνέχεια δάγκωσε το χέρι του άνδρα και πήρε το πορτοφόλι του, ενώ η ομάδα με την οποία ήταν μαζί της, τον κλωτσούσε και τον γρονθοκοπούσε πριν του κλέψουν το τηλέφωνο και τα κλειδιά του.

Shocking reason why OnlyFans model Talia Jade Haythorpe will give birth behind bars https://t.co/WmalMj4Qt0