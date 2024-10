Μια καταξιωμένη ακαδημαϊκός φέρει ένα παράξενο όνομα, καθώς ονομάζεται Μαριχουάνα Pepsi, παρότι η γυναίκα απεχθάνεται την κάνναβη και το κάπνισμα, ενώ δεν της αρέσουν τα αναψυκτικά.

Το πλήρες όνομα της 52χρονης είναι Μαριχουάνα Pepsi Vandyck, ζει κοντά στο Live Oak της Φλόριντα, έχει διδακτορικό Ανώτατης Εκπαίδευσης και είναι διευθύντρια στο Community College of Baltimore County, ενώ έχει ιδρύσει το ίδρυμα Action as Empowerment Center for Change.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post η καταξιωμένη ακαδημαϊκός έλαβε το όνομα από τη μητέρα της Brandy «Maggie» Johnson, η οποία το διάλεξε για να αισθάνεται μοναδικό το παιδί της.

Η ίδια δηλώνει περήφανη για το όνομά της, ωστόσο αντιμετωπίζει συχνά διακρίσεις, με κόσμο να αισθάνεται άβολα να την αποκαλέσει κανονικά, ενώ αρκετοί ρωτούν αν η μητέρα της ήταν χρήστρια ναρκωτικών.

Η ακαδημαϊκός Μαριχουάνα Pepsi Vandyck

«Απεχθάνομαι το κάπνισμα και δεν πίνω αναψυκτικά ή αλκοόλ», είπε και πρόσθεσε ότι «δεν θα αλλάξω το όνομά μου, επειδή κάποιοι αισθάνονται άβολα. Είναι δικό τους πρόβλημα, όχι δικό μου».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι εταιρείες κάνναβης της ζητούν να γίνει κεντρικό πρόσωπο στις διαφημιστικές εκστρατείες τους, με την ίδια να αρνείται κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι «δουλειά μου είναι ό,τι αφορά τα ζητήματα εκπαίδευσης. Δεν έχω σχέση με αυτά».