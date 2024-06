Nonstop Israeli carpet bombings on Nusseirat refugee camp and Deir el-Balah in central Gaza.



قصف إسرائيلي متواصل بالقنابل على مخيم النصيرات ودير البلح في وسط غزة.



