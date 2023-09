SCHILDERIJ VAN GOGH TERUG IN HET GRONINGER MUSEUM

Geweldig nieuws! Het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh is na drieënhalf jaar na diefstal weer terug bij het Groninger Museum.

Lees meer: https://t.co/hZqo4T4aqM#lentetuin pic.twitter.com/iauY6ojjcp