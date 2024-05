Πόσες φορές δεν έχετε θελήσει να κοιμηθείτε σε ένα ταξίδι με αεροπλάνο και οι προσπάθειές σας έχουν αποβεί άκαρπες; Ακόμη κι αν δοκιμάσατε όλα τα κόλπα, το να αποκοιμηθείτε όσο βρίσκεστε… στον αέρα ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο απ’ ό,τι περιμένατε.

Το Trravel+Leisure αποκάλυψε το μυστικό μιας ψυχολόγου για να καταφέρετε επιτέλους να κοιμηθείτε στην επόμενη πτήση σας.

«Θέλετε να μάθετε μια δεξιότητα που θα σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε σε ένα αεροπλάνο ή σχεδόν οπουδήποτε αλλού; Λέγεται “περνώντας τη γέφυρα άλφα”. Είναι πολύ απλό», μοιράστηκε η Erica Terblanche, ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια ψυχικής ευεξίας, σε μια ανάρτησή της στο Instagram. Σύμφωνα με την Terblanche λοιπόν, χρειάζονται μόλις τέσσερα βήματα για να αποκοιμηθείτε στο αεροπλάνο.

Το πρώτο βήμα ξεκινά με το να ξαπλώσετε ή να κάθεστε άνετα (μπορεί να είναι λίγο δύσκολο σε ένα αεροπλάνο, αλλά δοκιμάστε το). Στη συνέχεια, κλείστε τα μάτια σας και μετρήστε μέχρι το 30.

Το δεύτερο βήμα είναι να ανοίξετε τα μάτια σας ελάχιστα, σαν ένα μικρό μισοφέγγαρο, και να μετρήσετε μέχρι το πέντε.

Το τρίτο βήμα είναι να κλείσετε ξανά τα μάτια σας και να μετρήσετε μέχρι το 30.

Και τέλος, το τέταρτο βήμα είναι να ανοίξετε ξανά τα μάτια σας σε ένα μικρό μισοφέγγαρο, να μετρήσετε μέχρι το πέντε, και στη συνέχεια να κλείσετε ξανά τα μάτια σας και απλώς να παρακολουθήσετε την αναπνοή σας να μπαίνει και να βγαίνει από τη μύτη σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, σημείωσε η Terblanche, «αποκοιμιούνται στον πρώτο κύκλο».

Γιατί είναι δύσκολο να σας πάρει ο ύπνος στο αεροπλάνο

Αλλά, γιατί, ακριβώς, είναι τόσο δύσκολο να κοιμηθείτε στο αεροπλάνο; Σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση του 2020, «Determining the Predictors for Ease of Sleep While on Aircraft«, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Air Transport Management, οι λόγοι είναι όλοι αυτοί που θα προβλέπατε, και ακόμη περισσότεροι.

«Δυστυχώς, είναι πιθανό να μην είναι τόσο εύκολο για τα άτομα να κοιμηθούν σε ένα αεροσκάφος όσο είναι να κοιμηθούν στην καθημερινή ζωή, λόγω των επιπέδων θορύβου στην καμπίνα ή της άνεσης των καθισμάτων», σημειώνουν οι ερευνητές, επικαλούμενοι αρκετές άλλες μελέτες για το θέμα. «Ορισμένες έρευνες έχουν προτείνει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να συνδυάζουν παρεμβάσεις με φάρμακα με ορισμένες συνθήκες περιβάλλοντος ή τεχνητού φωτισμού για την καταπολέμηση του διαταραγμένου ύπνου στις διηπειρωτικές πτήσεις».

Επιπλέον, για πολλούς, ο φόβος της πτήσης μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, «καθώς και το άγχος σχετικά με τις πιθανές ρυθμίσεις ύπνου σε ένα αεροσκάφος ή τον μετριασμό των επιπτώσεων του jet lag». Τέλος, η ερευνητική ομάδα δήλωσε ότι ο αριθμός των φορών που έχει πετάξει ένα άτομο στο παρελθόν μπορεί, επίσης, να επηρεάσει το μοτίβο ύπνου του στον αέρα. «Καθώς ένα άτομο εξοικειώνεται περισσότερο με τις πτήσεις, είναι πιθανό να διαπιστώσει αυξημένη ικανότητα ύπνου κατά τη διάρκεια μιας πτήσης».