Στη σκιά του κοσμοπολίτικου Πόρτο, η Μπράγκα παραμένει ένας από τους πιο γοητευτικούς και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς της Πορτογαλίας.

Χτισμένη στην καταπράσινη περιοχή Μίνιο, στα βόρεια της χώρας, η πόλη συνδυάζει περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας με μια νεανική ενέργεια που οφείλεται στους χιλιάδες φοιτητές του πανεπιστημίου της. Το αποτέλεσμα είναι ένας προορισμός που ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ζωή.

Γνωστή ως η παλαιότερη πόλη της Πορτογαλίας και μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές πρωτεύουσες της χώρας, η Μπράγκα αποκαλύπτει τον χαρακτήρα της μέσα από τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κομψές πλατείες και τις μπαρόκ εκκλησίες που ξεπροβάλλουν σχεδόν σε κάθε γωνιά.

Η καρδιά της πόλης χτυπά γύρω από την ιστορική συνοικία, όπου τα πολύχρωμα κτίρια, τα παραδοσιακά καφέ και οι μικρές μπουτίκ δημιουργούν ένα σκηνικό που προσκαλεί σε αργές, απολαυστικές περιπλανήσεις.

Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveler, σημείο αναφοράς αποτελεί η Sé de Braga, ο παλαιότερος καθεδρικός ναός της Πορτογαλίας. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 11ο αιώνα, λίγο πριν από τη δημιουργία του πορτογαλικού κράτους, και σήμερα εντυπωσιάζει με το μοναδικό μείγμα ρομανικού, γοτθικού και μπαρόκ ρυθμού. Στο εσωτερικό του, αιώνες ιστορίας αποτυπώνονται σε περίτεχνα παρεκκλήσια, θρησκευτικά έργα τέχνης και βασιλικούς τάφους.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο βρίσκεται το μνημείο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη Μπράγκα: το Bom Jesus do Monte.

Το προσκύνημα, που έχει ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι διάσημο για τη μνημειακή μπαρόκ σκάλα του, η οποία ανηφορίζει μέσα από παρεκκλήσια, κήπους και σιντριβάνια, προσφέροντας παράλληλα πανοραμική θέα στην πόλη και στην κοιλάδα του Μίνιο.

Η γαστρονομία αποτελεί ακόμη έναν λόγο για να επισκεφθεί κανείς τη Μπράγκα. Οι παραδοσιακές συνταγές της βόρειας Πορτογαλίας πρωταγωνιστούν στα τοπικά εστιατόρια, με αργομαγειρεμένα κρέατα, πλούσιες σάλτσες και εποχικά προϊόντα από τις γύρω φάρμες.

Από οικογενειακές ταβέρνες μέχρι σύγχρονα εστιατόρια που επανερμηνεύουν τις τοπικές γεύσεις, η πόλη προσφέρει μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία μακριά από τα τουριστικά στερεότυπα.