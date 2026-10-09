Το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή οποιασδήποτε πράξης από πλευράς Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ στην υπόθεση του Προμηθέα.

Μάλιστα η ομάδα της Πάτρας με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για δικαίωση του αιτήματός της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος αποβολής από το πρωτάθλημα της Basket League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλαθλοι, πριν από λίγη ώρα βγήκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το γνωστό θέμα της ΕΕΑ, η οποία σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου και μας δικαιώνει.

Ήδη και οι 4 αποφάσεις (2 από τα διοικητικά δικαστήρια και 2 από τους αθλητικούς δικαστές του ΕΣΑΚΕ) δικαιώνουν τον Προμηθέα και βάζουν τέρμα στη κινδυνολογία που σκόρπιζαν ανεξέλεγκτα διάφοροι γνωστοί άγνωστοι εναντίον μας.

Εμείς το λέγαμε από την αρχή. Υπομονή και επιμονή. Η αλήθεια θα λάμψει. Και έλαμψε!!!

Τα καλύτερα έρχονται!».