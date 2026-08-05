Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ογκνιέν Ούγκρεσιτς, με τον Στέφανο Κοτσόλη να αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τον νεαρό μέσο της Παρτίζαν στην αναμέτρηση με την Τομπόλ για τα προκριματικά του Conference League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «mozzartsport», ο 20χρονος Σέρβος βρίσκεται στη λίστα των «πράσινων», έχοντας ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από την Ιταλία. Μπολόνια, Τορίνο, Ουντινέζε και Σασουόλο έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο μέχρι στιγμής ο ποδοσφαιριστής παραμένει στο δυναμικό της Παρτίζαν.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να έχει η παρουσία του αθλητικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, ο οποίος σύμφωνα με τους Σέρβους ενημέρωσε τη διοίκηση της Παρτίζαν πως σκοπεύει να ταξιδέψει για να παρακολουθήσει προσωπικά τον Ούγκρεσιτς.

Ο Κοτσόλης δεν θα βρεθεί στις εξέδρες έχοντας μαζί του κάποια επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά με στόχο να σχηματίσει πλήρη άποψη για τον ποδοσφαιριστή. Αν ο νεαρός χαφ επιβεβαιώσει τις θετικές εντυπώσεις, το «τριφύλλι» είναι έτοιμο να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Ο Ούγκρεσιτς, που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, καθώς πέρυσι κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.