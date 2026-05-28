Στον 3ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία δεν μπήκε καλά στον αγώνα με την Κλερ Λου, κατάφερε όμως να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 2-1 σετ.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο48 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν το φαβορί απέναντι στην Αμερικανίδα που είναι στο Νο182, δεν μπήκε όμως καλά στον αγώνα. Η Λου έκανε break νωρίς, η Σάκκαρη απάντησε αμέσως και στη συνέχεια αμφότερες κράτησαν το σερβίς τους και όλα κρίθηκαν στο tie break, όπου η Αμερικανίδα ήταν πιο ψύχραιμη.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ και βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο δεύτερο καθώς δέχθηκε και πάλι break από νωρίς, κατάφερε όμως να αντιδράσει τέλεια, καθώς έκανε σερί… 6-0 πετυχαίνοντας τρεις φορές break, για να φτάσει στο 6-3 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Όλα, επομένως, κρίθηκαν στο τρίτο σετ, όπου η Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε καθώς προηγήθηκε με 4-1 και τελικά με 6-3, ξανά, έκανε το 2-1 και πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Roland Garros.

Τα σετ: 6-7, 6-3, 6-3