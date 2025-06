Το Ουζμπεκιστάν εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκριση για το Μουντιάλ και ο πρόεδρος της χώρας αποφάσισε κάθε παίκτης της εθνικής ομάδας να πάει ως πριμ ένα αυτοκίνητο.

Μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης το Ουζμπεκιστάν απέκτησε τη δική του εθνική ομάδα, η οποία όμως δεν μπορούσε να πετύχει κάτι σημαντικό. Τώρα, όμως, τα κατάφερε καθώς πήρε την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η χώρα θα εκπροσωπηθεί στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και οι παίκτες έπρεπε να πάρουν πριμ. Αυτό, όμως, δεν θα είναι κάποιο χρηματικό ποσό αλλά από ένα αυτοκίνητο στον καθένα.

Αυτό αποφάσισε ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, με τα αυτοκίνητα μάλιστα να… παρελαύνουν στο γήπεδο για το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.

🇺🇿Players of #Uzbekistan’s national #football team were gifted BYD electric cars by the country’s President Shavkat Mirziyoyev.



The reason for this gesture was the historic achievement of the team qualifying for the #FIFA #WorldCup finals for the first time ever.



Shavkat… pic.twitter.com/mDntmnr8Zc