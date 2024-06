Ο Μάριο Χεζόνια ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter ότι θα παραμείνει στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μήνυμά του:

«Όπως όλοι ξέρετε, μετά το τελευταίο μου παιχνίδι έγινα free agent και είμαι ελεύθερος να αποφασίσω που θα παίξω μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Δεν συμφώνησα με κανέναν και, όπως είπα, θα μάθετε τα νέα από εμένα, όπως πάντα!

Η Ρεάλ πίστεψε σε εμένα όταν πολλοί δεν το έκαναν, ενδιαφέρθηκε για εμένα και την οικογένειά μου από την πρώτη μέρα που έφτασα και μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Η μόνη μου πρόθεση ήταν να μείνω και είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω ότι θα συνεχίσω το ταξίδι μου στο ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΡΕΑΛ για πολύ καιρό!»

Real Madrid believed in me when many didn’t, cared for me and my family since the first day I arrived and made us feel at home. My only intention was to stay so I am happy to communicate to you that I will continue my journey at MY HOME, MY REAL MADRID for a long time!