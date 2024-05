Ο Εργκίν Αταμάν έγινε ο προπονητής με τον οποίο ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Final 4 της Euroleague για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια και σε δηλώσεις του στη Fanatik εξήγησε γιατί είχε πει ότι θα φύγει, μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον πρώτο αγώνα των play off, τονίζοντας ότι θα μείνει στην ομάδα για πολλά χρόνια.

Ο προπονητής των Πράσινων μίλησε στην τουρκική εφημερίδα Fanatik και είπε τα ακόλουθα για τη φετινή πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα…

«Στην πραγματικότητα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πίστεψαν σε μένα από την πρώτη μέρα. Μπορεί να μην ξεκινήσαμε πολύ καλά τη σεζόν, αλλά ακόμα και εκείνες τις μέρες είχαμε πίστη ότι θα πετύχουμε τον στόχο. Η πίστη των οπαδών στο δρόμο και στις κερκίδες και η πίστη ολόκληρης της κοινότητας σε εμάς μας παρακίνησε περισσότερο. Συγκεντρωθήκαμε πιο εύκολα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτάσει στο Final Four εδώ και 12 χρόνια, αλλά έχει μπασκετική κουλτούρα. Έχουν πρωταθλήματα στην ιστορία τους. Αυτό έκανε τη δουλειά μας πιο εύκολη».

Για την επιτυχία της φετινής σεζόν: «Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιξε με 3-4 χιλιάδες κόσμο πέρυσι, έπαιξε σε γεμάτες κερκίδες από τις τελευταίες εβδομάδες της σεζόν. Φυσικά, δεν το έκανα μόνος μου. Οι παίκτες μου το έχουν κάνει, ο σύλλογος το έχει κάνει και ο πρόεδρος Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Πίστευε σε εμάς από την πρώτη μέρα. Εκτός από τους νεαρούς παίκτες, κρατήσαμε μόνο τον Γκριγκόνις και αλλάξαμε όλη την ομάδα. Όταν κάναμε πολλές μεταγραφές, όλοι πίστευαν ότι ξοδέψαμε πολλά χρήματα. Απλά πληρώσαμε ένα αστρονομικό ποσό για τον Σλούκα. Έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Πήραμε τον πιο σημαντικό παίκτη του αντιπάλου μας. Έχουν αποδυναμωθεί και εμείς έχουμε γίνει ισχυρότεροι. Χρησιμοποιήσαμε τον υπόλοιπο προϋπολογισμό πολύ αποτελεσματικά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο σύλλογος δεν είναι αρνητικός. Με επιτυχία, τα έσοδα αυξήθηκαν».

Για το Final 4: «Έχουν μείνει 4 ομάδες που αξίζουν το Final Four. Η Ρεάλ φαίνεται να είναι φαβορί. Νομίζω ότι οι άλλες τρεις ομάδες έχουν ίσες ευκαιρίες. Φυσικά, είμαστε πολύ δυνατοί όσον αφορά τους οπαδούς. Αλλά οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού θα είναι επίσης εκεί δυνατά. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να γίνουν όλα στο γήπεδο. Φυσικά, θα είναι μια πολύχρωμη αλλά δύσκολη διοργάνωση στο Βερολίνο. Σχεδόν οι μισοί από τους ξένους που ζουν στη Γερμανία είναι Τούρκοι και οι μισοί Έλληνες. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι λίγο αδύναμη όσον αφορά τους οπαδούς. Ελπίζω ότι η δυσάρεστη κατάσταση του παρελθόντος θα ξεχαστεί. Από αυτή την άποψη, θα κάνω το καθήκον μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα είμαι ήρεμος και ταπεινός, ειδικά εκτός γηπέδου. Αλλά φυσικά, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κερδίσουμε και στο γήπεδο».

Για τη σειρά με τη Μακάμπι: «Ήμουν πολύ απογοητευμένος μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Επειδή ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι στις επιτυχίες τον τελευταίο καιρό που θα ήμουν πολύ λυπημένος αν δεν φτάναμε στο Final Four. Στην πραγματικότητα, ακόμα κι αν δεν καταφέρναμε να φτάσουμε στο Final Four, ο σύλλογος γνώριζε πόσο μεγάλη επιτυχία είχαμε. Πήραμε την ομάδα από τη 17η θέση και την ανεβάσαμε στη 2η θέση. Όταν απογοητεύτηκα είπα «αν δεν φτάσουμε στο Final Four, θα φύγω του χρόνου» για να δώσω κίνητρο στους παίκτες μου. Αυτό παρακίνησε τους πάντες ακόμη περισσότερο. Το να χάσεις το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας σε αυτές τις σειρές είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αλλά καταφέραμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Έχουμε ήδη δημιουργήσει έναν μεγάλο δεσμό με τον πρόεδρο και τον σύλλογο. Νομίζω ότι θα μείνω εδώ για πολλά χρόνια».