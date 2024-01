💣💥❗🇬🇷🟢#SportingCP❗Sporting CP are monitoring the situation of AZ Alkmaar's 24-year-old striker Vangelis Pavlidis.



◼️FC Porto, SL Benfica, Fulham, Wolves, Crystal Palace, West Ham and Newcastle United have been linked with the Greek striker. pic.twitter.com/yDEjGPOJHO