Τα 18 έκλεισε η κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Δάφνη, και τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα της Μαρέβα Γκραμπόφσκι της ευχήθηκαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram.

«Και από σήμερα όλα μας τα παιδιά είναι ενήλικα! Happy 18th birthday Δαφνούλι μου!» έγραψε ο πρωθυπουργός στο Instragram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με δύο καρδούλες και μια φωτογραφία όπου ποζάρουν πατέρας και κόρη.

Ευχές έστειλε στην κόρη της μέσω Instagram και η Μαρέβα Μητσοτάκη. «Χρόνια πολλά Φνουλακι μου! Σ’αγαπώ πολύ! Happy birthday from your number 1 admirer love you to moon and back #happybirthday» έγραψε η σύζυγος του πρωθυπουργού.