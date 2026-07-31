Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση «έξυπνων» γυαλιών με ενσωματωμένη κάμερα απάντησε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «πέραν πάσης λογικής» την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε ότι η τεχνολογία των φορητών συσκευών θα διαδοθεί τα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη με τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια. «Σας κάνω μόνο μία πρόβλεψη. Σε έναν χρόνο από σήμερα, όσοι με βρίζετε θα έχετε τέτοια γυαλιά», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι η τεχνολογία μεταφέρεται σταδιακά «από τα κινητά στα smart watches» και πλέον στα έξυπνα γυαλιά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία εξέλιξη που «θα έρθει είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει».

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας τη στάση του κόμματος «τεχνολογικά και πολιτισμικά πρωτόγονη».

«Θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα»

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι αποφάσισε να φορά τα συγκεκριμένα γυαλιά μετά το περιστατικό επίθεσης που, όπως έχει καταγγείλει, δέχθηκε στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά το συμβάν τού ζητούσαν να παρουσιάσει βίντεο από τη στιγμή κατά την οποία δέχθηκε τη γροθιά, χωρίς όμως να διαθέτει τη συγκεκριμένη καταγραφή. «Βρήκα διάφορα άλλα που με φτύνανε, μου πετάγανε καφέδες, που ορμάγανε, αλλά θέλανε το βίντεο της γροθιάς», είπε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι στο εξής σκοπεύει να ενεργοποιεί την κάμερα των γυαλιών όταν θεωρεί ότι απειλείται ή δέχεται επίθεση.

«Από εδώ και εμπρός, όταν θα βιαιοπραγείται κάποιος εναντίον μου, θα φοράω τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι, θα τα γράφω όλα», δήλωσε.

«Όποιος θέλει να με βρίσει, να με φτύσει, να με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα και έτσι όλες οι αξιόποινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση για τα προσωπικά δεδομένα

Τα γυαλιά που φορά ο υπουργός διαθέτουν κάμερα και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα από κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πιθανότητα καταγραφής ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει υποστηρίξει ότι τα γυαλιά δεν επιτρέπουν μυστική καταγραφή, καθώς κατά τη λειτουργία της κάμερας ενεργοποιείται σχετική φωτεινή ένδειξη.

Απαντώντας και στην Πλεύση Ελευθερίας, κατηγόρησε το κόμμα για υποκρισία, επικαλούμενος βίντεο που έχει αναρτήσει κατά το παρελθόν η πρόεδρός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχαν συναινέσει στην καταγραφή τους.

Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα έξυπνα γυαλιά είχε ξεκινήσει μετά τις εμφανίσεις του υπουργού κατά τις επισκέψεις του στη Λήμνο και στη Λέρο, με στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν διευκρινίσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες χρήσης τους.