Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν… στιγμή στο The Masked Singer με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά στον ΣΚΑΪ. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στο νέο επεισόδιο του εντυπωσιακού σόου μεταμφιέσεων το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως μας έχει συνηθίσει, λοιπόν, το The Masked Singer, δεν ήρθε γνώριμο αλλά… ανανεωμένο μια μια ακόμα νέα προσθήκη! Ο λόγος για τον Αχυρούλη τον οποίο και υποδέχθηκε με θέρμη ο Σάκης Ρουβάς.

«Με έχουν αναφέρει εδώ αρκετές φορές και οι detectives και οι φίλοι στο Twitter! Τι Cyber Girl με έχουν πει, τι Γορίλα, τι Παπάκι… Και γω στο παρελθόν έχω φορέσει μάσκα! Κάθε εβδομάδα και μια διαφορετική μάσκα και το απόλαυσα πάρα πολύ. Ακόμα ξέρω πολύ καλά πως είναι να δέχεσαι όλων των ειδών τα σχόλια και να μην μπορείς μάλιστα να κρυφτείς πίσω από μια μάσκα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αχυρούλης στο εισαγωγικό του απόσπασμα.

Στη συνέχεια, ο Αχυρούλης επέλεξε να ερμηνεύσει το «Are you gonna go my way» του Lenny Kravitz, ένα καθ’ όλα εκρηκτικό κομμάτι, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά τόσο στους τέσσερις detectives όσο και στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

Ακούγοντας όμως τα… ονόματα που μάντευαν οι τέσσερις detectives, ο Αχυρούλης δεν άντεξε και έβγαλε με «νεύρα» την μάσκα του καθώς βαρέθηκε όπως είπε!

Και πίσω από αυτήν, πίσω από τα στάχια, κρυβόταν η Κατερίνα Στικούδη που θέλησε να κάνει μια guest εμφάνιση στο The Masked Singer.