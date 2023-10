Μέσα από μία διευρυμένη, πολυετή συμφωνία, όλο το περιεχόμενο του Paramount+ θα διατίθεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Μέσα στο 2024, με την είσοδό τους στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση στην branded area «Paramount+», η οποία θα περιλαμβάνει το δημοφιλές περιεχόμενο ψυχαγωγίας της Paramount Global που διανέμεται μέσω των Paramount Pictures, SHOWTIME©, CBS και Paramount Television International Studios. Μεταξύ των τίτλων που θα βρίσκονται εκεί, είναι εμβληματικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως τα Nurse Jackie και The Affair, ταινίες blockbuster, όπως A Quiet Place και Star Trek Beyond, νέες και επιτυχημένες σειρές (Elsbeth, Matlock, Frasier, Lawmen: Bass Reeves, The Turkish Detective, Fire Country Poker Face), καθώς και πολυαναμενόμενες ταινίες (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem και Transformers: Rise of the Beasts).

«Η COSMOTE TV είναι ένας οικείος προορισμός για τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές της Paramount εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη σχέση μας με έναν τόσο πολύτιμο συνεργάτη, με τον οποίο συστήνουμε μαζί το εμπορικό σήμα Paramount+ στην ελληνική αγορά. Μέσα από τη σύνδεση των συνδρομητών με ακόμα περισσότερο από το παγκόσμιας κλάσης περιεχόμενό μας και την αξιοποίηση της παγκοσμίου φήμης επωνυμίας της μάρκας Paramount, ενισχύεται περαιτέρω η αξία της streaming υπηρεσία της COSMOTE TV», σχολίασε σχετικά ο Dan Cohen, Chief Content Licensing Officer, Paramount Global και Πρόεδρος, Republic Pictures.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που χάρη στη μακροχρόνια σχέση μας με την Paramount, ενισχύουμε την streaming υπηρεσία μας με το περιεχόμενο του Paramount+. Έτσι, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, της Νο1 streaming υπηρεσίας στην Ελλάδα, θα μπορούν απολαμβάνουν ακόμα καλύτερο περιεχόμενο, βρίσκοντάς το εύκολα χάρη στο φιλικό περιβάλλον χρήσης της. Η σχέση μας με την Paramount αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και κορυφαία εμπειρία θέασης στους συνδρομητές μας», δήλωσε ο Δημήτρης Μιχαλάκης, Executive Director COSMOTE TV.

Σχετικά με την Paramount Global Content Distribution

Η Paramount Global Content Distribution είναι ο κορυφαίος διανομέας premium περιεχομένου σε πολλαπλές πλατφόρμες μέσων σε όλη την παγκόσμια αγορά. Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται από μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα brand παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών προγραμμάτων των Paramount Pictures, Republic Pictures, Paramount Television Studios, CBS Studios, CBS Media Ventures, CBS News, SHOWTIME Networks, Nickelodeon, MTV Entertainment Studios, Miramax και τρίτων συνεργατών. Η Paramount Global Content Distribution διαθέτει, επίσης, τη μεγαλύτερη διανεμημένη βιβλιοθήκη τίτλων σειρών και ταινιών, συμπεριλαμβανομένων παγκοσμίων franchise όπως τα “CSI: Crime Scene Investigation”, “NCIS”, “Star Trek”, “SpongeBob SquarePants”, “Transformers”, “Mission: Impossible” κλπ. Επιπλέον, αδειοδοτεί μια ποικιλία format για τοπική παραγωγή και διεθνείς συμπαραγωγές. Η Paramount Global Content Distribution είναι τμήμα της Paramount.